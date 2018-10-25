Территория Израиля подверглась ракетному обстрелу из сектора Газы

Поздно вечером 24 октября в трех населенных пунктах на границе с сектором Газы прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном или минометном обстреле.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что система "Цева Адом" сработала в населенных пунктах местных советов Эшколь и Мерхавим.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в Эшколе были слышны взрывы, характерные для разрыва ракеты.

Позднее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что террористы выпустили из сектора Газы по территории Израиля одну ракету. Согласно сообщению, была задействована система ПРО "Железный купол".

По предварительным данным, сбить ракету не удалось, и она разорвалась на незастроенной местности на территории регионального совета Эшколь.

В результате обстрела никто не пострадал, материальный ущерб причинен не был.

В предыдущий раз израильская территория подвергалась ракетному обстрелу из Газы в ночь на 17 октября. Ракетой, содержавшей около 20 кг взрывчатых веществ, был разрушен дом в Беэр-Шеве. Еще одна ракета была запущена в сторону Гуш-Дана и упала в Средиземное море. ХАМАС заявил, что обстрел стал результатом короткого замыкания в системе управления ракетной установкой.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2018-й год.

Октябрь. 2 обстрела, 3 ракеты. Погибших и раненых нет (по состоянию на 25 октября).

Сентябрь. Ни одного обстрела.

Август. 50 обстрелов, 190 ракет. 30 ракет сбиты системой ПРО. Трое раненых.

Июль. 56 обстрелов, 164 ракеты, 20 сбиты системой ПРО. Четверо раненых.

Июнь. 18 обстрелов, 40 ракет, 11 сбиты системой ПРО. Пострадавших нет.

Май. 30 обстрелов, 50 ракет, не менее 20 сбиты системой ПРО. Четверо раненых.

Март-апрель. Ни одного обстрела.

Февраль. 4 обстрела, 4 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. 5 обстрелов, 5 ракет. Пострадавших нет.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.