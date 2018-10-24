В Израиле ожидается первая "осенняя буря"

В течение ближайших нескольких суток в Израиле ожидаются сильные дожди, похолодает – температура будет ниже среднесезонной, усилится ветер – до 100 км/ч, на побережье Средиземного моря установится штормовая погода.

Дорожная полиция, служба скорой медицинской помощи и спасательные подразделения приведены в состояние повышенной готовности.

О скорой резкой перемене погоды метеорологи предупреждали еще неделю назад.

Вечером 24 октября дожди, начавшиеся на востоке и юго-востоке страны, постепенно распространятся на всю территорию Израиля. Они могут сопровождаться грозами и градом. Велика вероятность затоплений в низинах (особенно в долине Арава, на юге Негева и около побережья Мертвого моря), есть угроза обрушения деревьев и плохо закрепленных конструкций.

Пик первой в этом сезоне "осенней бури" придется на четверг, 25 октября, когда значительные осадки ожидаются от Хайфы до Эйлата. Но уже к пятнице дожди ослабнут, а в субботу прекратятся. Однако по-прежнему будет прохладно.

Полиция настоятельно рекомендует водителям воздержаться от поездок по трассам, которые могут быть затоплены. Прежде всего, речь идет о 90-м шоссе на участке от Иерихона до Эйлата. Информация о таких затоплениях будет своевременно передаваться в СМИ.

В начале следующей недели температура повысится, будет солнечно.