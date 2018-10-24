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24 октября 2018 г.
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07:00 Maan: в результате столкновений в Самарии убит житель арабской деревни Тамун
В Израиле

Maan: в результате столкновений в Самарии убит житель арабской деревни Тамун

время публикации: 07:00 | последнее обновление: 09:20 блог версия для печати фото
Maan: в результате столкновений в Самарии убит житель арабской деревни Тамун
Maan: в результате столкновений в Самарии убит житель арабской деревни Тамун
Maan: в результате столкновений в Самарии убит житель арабской деревни Тамун

Палестинское агентство Maan сообщает, что в деревне Тамун (северо-восточнее Шхема) в ходе столкновений с израильскими военными был смертельно ранен 23-летний Мухаммад Махмуд Саад Бишарат. Согласно указанному источнику, еще трое местных жителей получили ранения.

Maan утверждает, что Бишарат был убит выстрелом в спину.

О пострадавших среди израильских военных не сообщается.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что во время проведения операции в Тамуне местные жители устроили массовые беспорядки. Военным противостояли около 50 человек, бросавших камни и бутылки с зажигательной смесью. Солдаты были вынуждены применить средства для разгона толпы, а также стреляли на поражение боевыми патронами. Сведениями о погибшем и раненых ЦАХАЛ не располагает.

Военные также сообщают о задержании в Иудее и Самарии 16 подозреваемых в террористической деятельности и обнаружении тайника с самодельным огнестрельным оружием.



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Среда, 24 октября 2018 г.
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