Maan: в результате столкновений в Самарии убит житель арабской деревни Тамун

Палестинское агентство Maan сообщает, что в деревне Тамун (северо-восточнее Шхема) в ходе столкновений с израильскими военными был смертельно ранен 23-летний Мухаммад Махмуд Саад Бишарат. Согласно указанному источнику, еще трое местных жителей получили ранения.

Maan утверждает, что Бишарат был убит выстрелом в спину.

О пострадавших среди израильских военных не сообщается.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что во время проведения операции в Тамуне местные жители устроили массовые беспорядки. Военным противостояли около 50 человек, бросавших камни и бутылки с зажигательной смесью. Солдаты были вынуждены применить средства для разгона толпы, а также стреляли на поражение боевыми патронами. Сведениями о погибшем и раненых ЦАХАЛ не располагает.

Военные также сообщают о задержании в Иудее и Самарии 16 подозреваемых в террористической деятельности и обнаружении тайника с самодельным огнестрельным оружием.





