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NEWSru.co.il :: В Израиле24 октября 2019 г., 08:36

Без правых и арабских партий: Ганц начинает формировать коалицию

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Бени Ганц Биньямин Нетаниягу Представители "Демократического лагеря"
 
   
 
 
Бени Ганц

 
   
 
 
Биньямин Нетаниягу

 
   
 
 
Представители "Демократического лагеря"

Вечером в среду, 23 октября, глава блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц побеседовал с лидерами всех 14 партий, представленных в Кнессете 22-го созыва.

Главы правых и религиозных партий заявили, что переговоры с "Кахоль Лаван" будут вестись представителями "Ликуда", выступающими от имени всего праворелигиозного блока. Все, кроме главы "Яадут а-Тора" Яакова Лицмана, сказали, что взвесят возможность встретиться с Бени Ганцем, однако это произойдет только после встречи рабочих групп "Ликуда" и "Кахоль Лаван". Лицман отказался встречаться с Ганцем,

Встреча рабочих групп "Ликуда" и "Кахоль Лаван" должна была состояться 24 октября, однако представители "Ликуда" отменили ее. Новая встреча назначена на 27 октября. В тот же день начнутся переговоры между "Кахоль Лаван" и НДИ. В партии Либермана отмечают, что при всей важности переговоров с Ганцем, главным на пути формирования коалиции является договоренность между "Ликудом" и "Кахоль Лаван". "Без такой договоренности коалицию создать нельзя", – заявил корреспонденту NEWSru.co.il источник в НДИ. Из пресс-службы партии передали следующее: "Наша партия ничем не обязана ни "Ликуду", ни "Кахоль Лаван". У нас есть обязательства только по отношению к нашим избирателям. Именно поэтому мы сделаем все для того, чтобы избежать нового круга выборов и создать правительство национального единства, состоящее из НДИ, "Ликуда" и "Кахоль Лаван"".

Бени Ганц, помимо прочего, пригласил на личную встречу и премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Глава правительства заявил, что позднее даст ответ на это приглашение.

В свою очередь, лидеры "Демократического лагеря" и "Авода-Гешер" дали согласие встретиться с Бени Ганцем и начать переговоры.

Глава "Кахоль Лаван" побеседовал и с лидерами Объединенного арабского списка Айманом Удэ и Ахмадом Тиби. Ганц и Удэ договорились встретиться, однако источники в "Кахоль Лаван" отмечают, что речь идет о частной встрече, а не о переговорах.

"Я тверд в своем намерении реализовать мандат, полученный от президента, и создать широкое правительство национального единства", – заявил Бени Ганц после бесед с лидерами партий.

В политических кругах расценивают шансы Бени Ганца преуспеть в создании широкого правительства как крайне низкие. Ожидается, что через четыре недели мандат будет возвращен президенту, который передаст его Кнессету и начнутся три недели, в ходе которых каждый депутат сможет попытаться сформировать коалицию. В этот период ожидается и публикация результатов слушаний у юридического советника правительства по делам Биньямина Нетаниягу.



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