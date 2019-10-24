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NEWSru.co.il :: В Израиле24 октября 2019 г., 06:55

Около Рамаллы повторно разрушен восстановленный дом убийцы Ронена Любарски

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Около Рамаллы повторно разрушен восстановленный дом убийцы Ронена Любарски Около Рамаллы повторно разрушен восстановленный дом убийцы Ронена Любарски Ронен Любарски
 
   
 
 
Около Рамаллы повторно разрушен восстановленный дом убийцы Ронена Любарски

 
   
 
 
Около Рамаллы повторно разрушен восстановленный дом убийцы Ронена Любарски

 
   
 
 
Ронен Любарски

Рано утром в четверг, 24 октября, израильские военные провели операцию в лагере беженцев Аль-Амари, находящемся на территории Рамаллы, повторно разрушив дом семьи Ислама Юсуфа Абу Хамида Наджи, убившего военнослужащего Ронена Любарски.

Этот четырехэтажный дом был разрушен в ночь на 15 декабря 2018 года. Однако родственники террориста при содействии палестинской администрации восстановили его.

ЦАХАЛ сообщает, что во время проведения операции в Аль-Амари вспыхнули беспорядки, в ходе которых десятки арабов бросали камни в военнослужащих. Силы Армии обороны Израиля использовали спецсредства для разгона толпы, передает радиостанция "Кан Бет".

Инцидент, в результате которого был убит военнослужащий бригады "Дувдеван" Ронен Любарский произошел 24 мая 2018 года, в пять часов утра, в лагере беженцев Аль-Амари, находящемся на территории Рамаллы. Во время операции по задержанию подозреваемых в террористической деятельности на месте возникли массовые беспорядки, участники которых стали швырять в сторону солдат ЦАХАЛа тяжелые предметы. Один из них, предположительно, кусок мраморной плиты, попал в голову военнослужащего. Любарский в критическом состоянии был доставлен в больницу "Адаса Эйн Керем" в Иерусалиме, и помещен в отделение интенсивной терапии. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Ронену Любарскому посмертно было присвоено звание старшего сержанта.

22 июля 2019 года военный суд в Офре приговорил террориста Ислама Юсуфа Абу Хамида Наджи к пожизненному заключению за убийство военнослужащего Ронена Любарски. Помимо пожизненного заключения террорист выплатит семье погибшего солдата компенсации в размере 258 тысяч шекелей. В прошлом Ислам Наджи провел пять лет в израильской тюрьме за диверсионную деятельность в рядах террористической организации ХАМАС. Израильские СМИ сообщали, что брат террориста осужден на пожизненное заключение за убийство сотрудника общей службы безопасности (ШАБАК), совершенное в 1994 году.

Палестинское агентство Maan пишет о матери Ислама, известной как "Умм Насер", сообщая, что пятеро ее сыновей находятся в израильских тюрьмах за убийства и все приговорены к пожизненным заключениям, еще один ее сын стал "шахидом". Армия неоднократно разрушала ее дом Аль-Амари.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июля 2019
Террорист, убивший военнослужащего Ронена Любарски, приговорен к пожизненному заключению
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 декабря 2018
Разрушение дома семьи террориста, убившего Ронена Любарского. Подробности, ВИДЕО


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