Около Рамаллы повторно разрушен восстановленный дом убийцы Ронена Любарски

Рано утром в четверг, 24 октября, израильские военные провели операцию в лагере беженцев Аль-Амари, находящемся на территории Рамаллы, повторно разрушив дом семьи Ислама Юсуфа Абу Хамида Наджи, убившего военнослужащего Ронена Любарски.

Этот четырехэтажный дом был разрушен в ночь на 15 декабря 2018 года. Однако родственники террориста при содействии палестинской администрации восстановили его.

ЦАХАЛ сообщает, что во время проведения операции в Аль-Амари вспыхнули беспорядки, в ходе которых десятки арабов бросали камни в военнослужащих. Силы Армии обороны Израиля использовали спецсредства для разгона толпы, передает радиостанция "Кан Бет".

Инцидент, в результате которого был убит военнослужащий бригады "Дувдеван" Ронен Любарский произошел 24 мая 2018 года, в пять часов утра, в лагере беженцев Аль-Амари, находящемся на территории Рамаллы. Во время операции по задержанию подозреваемых в террористической деятельности на месте возникли массовые беспорядки, участники которых стали швырять в сторону солдат ЦАХАЛа тяжелые предметы. Один из них, предположительно, кусок мраморной плиты, попал в голову военнослужащего. Любарский в критическом состоянии был доставлен в больницу "Адаса Эйн Керем" в Иерусалиме, и помещен в отделение интенсивной терапии. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Ронену Любарскому посмертно было присвоено звание старшего сержанта.

22 июля 2019 года военный суд в Офре приговорил террориста Ислама Юсуфа Абу Хамида Наджи к пожизненному заключению за убийство военнослужащего Ронена Любарски. Помимо пожизненного заключения террорист выплатит семье погибшего солдата компенсации в размере 258 тысяч шекелей. В прошлом Ислам Наджи провел пять лет в израильской тюрьме за диверсионную деятельность в рядах террористической организации ХАМАС. Израильские СМИ сообщали, что брат террориста осужден на пожизненное заключение за убийство сотрудника общей службы безопасности (ШАБАК), совершенное в 1994 году.

Палестинское агентство Maan пишет о матери Ислама, известной как "Умм Насер", сообщая, что пятеро ее сыновей находятся в израильских тюрьмах за убийства и все приговорены к пожизненным заключениям, еще один ее сын стал "шахидом". Армия неоднократно разрушала ее дом Аль-Амари.



