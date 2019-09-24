"Ликуд" и "Кахоль Лаван" начинают переговоры и сомневаются в успехе

В партии "Ликуд" и блоке "Кахоль Лаван" пессимистично относятся к перспективам переговоров по созданию правительства национального единства. После встречи между Биньямином Нетаниягу и Бени Ганцем, состоявшейся накануне в резиденции президента Реувена Ривлина, высокопоставленные источники в "Кахоль Лаван" обвинили премьер-министра в обмане: "Все это спектакль. Нетаниягу всеми силами тянет нас к третьим выборам, так как все еще надеется, что его блок получит 61 мандат. Он прекрасно понимает, что мы не войдем в коалицию со Смотричем и Лицманом. Это несерьезно".

В "Ликуде" также полагают, что на первом этапе практически нет шансов прийти к соглашению с "Кахоль Лаван". Как пишет газета "Исраэль а-Йом", в окружении премьер-министра полагают, что "Ликуд" получит первым право попытаться сформировать правительство, и взвешивают возможность уже через несколько дней вернуть мандат президенту, сообщив, что попытка не увенчалась успехом. Мандат будет передан Ганцу, шансы которого также призрачны. В "Ликуде" отмечают, что лучше не тратить время на бесплодные переговоры, а как можно скорее прийти к ситуации, когда "Кахоль Лаван" придется выбирать: правительство национального единства с Нетаниягу или третьи выборы.

Накануне сообщалось, что депутат Кнессета Давид Битан ("Ликуд") предложил формулу ротации: год Нетаниягу, два года Ганц, а затем еще год Нетаниягу или кто-то, кто будет в то время возглавлять "Ликуд". Маловероятно, что такая формула устроит "Кахоль Лаван", так как она предусматривает возможность того, что партия будет в коалиции с Нетаниягу после того, как ему предъявят обвинения.

На фоне этих пессимистичных оценок, 24 сентября состоится первая встреча рабочих групп "Ликуда" и "Кахоль Лаван". Правящую партию будут представлять министры Ярив Левин и Зеэв Элькин, а оппозиционный блок – Йорам Трубович, в прошлом глава канцелярии Эхуда Ольмерта, и политический советник Шалом Шломо, который в прошлом был советником Нафтали Беннета, Биньямина Нетаниягу и Авигдора Либермана.

Вечером 25 сентября в резиденции президента состоится повторная встреча Ганца и Нетаниягу. По сообщению "Кан Бет", Ривлин взвешивает возможность не вручать мандат на формирование правительства ни одному из кандидатов, чтобы дать им возможность исчерпать переговоры о создании правительства национального единства, однако согласно закону не позднее чем через неделю после публикации итогов выборов президент должен поручить одному из депутатов Кнессета создание нового правительства.

Напомним, что первая трехсторонняя встреча Ривлина, Нетаниягу и Ганца продолжалась более двух часов. Часть времени премьер-министр и глава "Кахоль Лаван" беседовали наедине.

После завершения встречи премьер-министр Биньямин Нетаниягу и глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц опубликовали совместное заявление: "В связи с обращением президента страны Реувена Ривлина, глава правительства Биньямин Нетаниягу и лидер партии "Кахоль Лаван" Бени Ганц обсудили продвижение идеи народного единства".

Позднее премьер-министр побеседовал по телефону с главами правых и ультраортодоксальных партий, входящих в блок, созданный сразу после выборов. По словам Нетаниягу, встреча с Ганцем носила деловой характер. Нетаниягу сказал своим правым и религиозным партнерам, что ведет переговоры от имени всего правого блока и остается верен обещаниям, которые дал им.

В свою очередь, Бени Ганц направил обращение депутатам фракции: "В ходе встречи я разъяснил, что путь к единству пролегает через взаимопонимание по сути обсуждаемых вопросов, через выполнение обещаний, которые мы дали избирателям. Народ проголосовал за перемены в обществе, и мы не собираемся отказываться от нашего первенства, от наших принципов, от наших партнеров на этом пути".