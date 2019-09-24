Самая спорная коллекция Европы: собрание Гурлитта в Музее Израиля

24 сентября в Музее Израиля открывается выставка "Судьбоносный выбор", на которой представлены 100 картин из так называемой "Швабингской коллекции" – собрания живописи, оставленного германским искусствоведом Гильдебрандом Гурлиттом, тесно связанным с властями гитлеровской Германии.

Он был и коллекционером. Выставка дает представление о художественных интересах Гурлитта: с голландскими натюрмортами XVII века и изящными пастелями стиля рококо соседствуют Моне и Ренуар, Оскар Кокошка и Отто Дикс, Георг Гросс и Макс Бекманн. Всего в Швабингскую коллекцию входит около 1.500 произведений искусства.

Гурлитт был одной из центральных фигур художественного мира Третьего рейха, войдя в комиссию, которая продавала за границу так называемое "дегенеративное искусство" – произведения модернистской живописи, не укладывающиеся в нацистские представления об искусстве.

Его положение позволило ему за бесценок скупать произведения искусства у бегущих из Германии евреев. После начала второй мировой войны он занимался покупкой картин для музеев Германии, действуя в основном во Франции и Голландии. После падения нацистского режима Гурлитт смог избежать преследования – в частности, заявив о своих еврейских предках.

Гурлитту удалось сохранить коллекцию. После его смерти ее унаследовала сначала вдова, а потом сын Корнелиус. В 2012 году против Корнелиуса были выдвинуты обвинения в уклонении от уплаты налогов. В его доме был проведен обыск. Так мир узнал о существовании коллекции. Сразу возникли подозрения, что она собрана незаконно.

Несмотря на то, что с Корнелиуса Гурлитта были сняты обвинения в уклонении от налогов, он согласился, чтобы полотна остались под контролем баварской прокуратуры. Та должна была установить, есть ли в коллекции картины, похищенные нацистами. Для этого было создано специальное подразделение.

Корнелиус Гурлитт скончался в 2014 году, завещав собрание Бернскому художественному музею. Расследование завершилось только в конце 2018 года. В общей сложности было проверено происхождение 1.039 полотен. Было установлено, что 315 из них были конфискованы из музеев во время кампании по борьбе с "дегенеративным искусством" и не могли принадлежать жертвам нацизма. Их передали в музей Берна.

В отношении остальных была применена "система светофора". 28 картин были признаны "зелеными", то есть практически свободными от подозрений, четыре – "красными", то есть наверняка похищенными нацистами. 650 картин получили "желтый" цвет – для определения их происхождения потребуются дополнительные изыскания.