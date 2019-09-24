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В Израиле

Самая спорная коллекция Европы: собрание Гурлитта в Музее Израиля

время публикации: 10:30 | последнее обновление: 10:55 блог версия для печати фото
"Lady in a Loge" Отто Дикса из коллекции, обнаруженной в квартире сына Хильдебранда Гурлитта
"Child At A Table" Отто Грибеля из коллекции, обнаруженной в квартире сына Хильдебранда Гурлитта
"Rides At The Beach" Макса Либерманна из коллекции, обнаруженной в квартире сына Хильдебранда Гурлитта
ВСЕ ФОТО

24 сентября в Музее Израиля открывается выставка "Судьбоносный выбор", на которой представлены 100 картин из так называемой "Швабингской коллекции" – собрания живописи, оставленного германским искусствоведом Гильдебрандом Гурлиттом, тесно связанным с властями гитлеровской Германии.

Он был и коллекционером. Выставка дает представление о художественных интересах Гурлитта: с голландскими натюрмортами XVII века и изящными пастелями стиля рококо соседствуют Моне и Ренуар, Оскар Кокошка и Отто Дикс, Георг Гросс и Макс Бекманн. Всего в Швабингскую коллекцию входит около 1.500 произведений искусства.

Гурлитт был одной из центральных фигур художественного мира Третьего рейха, войдя в комиссию, которая продавала за границу так называемое "дегенеративное искусство" – произведения модернистской живописи, не укладывающиеся в нацистские представления об искусстве.

Его положение позволило ему за бесценок скупать произведения искусства у бегущих из Германии евреев. После начала второй мировой войны он занимался покупкой картин для музеев Германии, действуя в основном во Франции и Голландии. После падения нацистского режима Гурлитт смог избежать преследования – в частности, заявив о своих еврейских предках.

Гурлитту удалось сохранить коллекцию. После его смерти ее унаследовала сначала вдова, а потом сын Корнелиус. В 2012 году против Корнелиуса были выдвинуты обвинения в уклонении от уплаты налогов. В его доме был проведен обыск. Так мир узнал о существовании коллекции. Сразу возникли подозрения, что она собрана незаконно.

Несмотря на то, что с Корнелиуса Гурлитта были сняты обвинения в уклонении от налогов, он согласился, чтобы полотна остались под контролем баварской прокуратуры. Та должна была установить, есть ли в коллекции картины, похищенные нацистами. Для этого было создано специальное подразделение.

Корнелиус Гурлитт скончался в 2014 году, завещав собрание Бернскому художественному музею. Расследование завершилось только в конце 2018 года. В общей сложности было проверено происхождение 1.039 полотен. Было установлено, что 315 из них были конфискованы из музеев во время кампании по борьбе с "дегенеративным искусством" и не могли принадлежать жертвам нацизма. Их передали в музей Берна.

В отношении остальных была применена "система светофора". 28 картин были признаны "зелеными", то есть практически свободными от подозрений, четыре – "красными", то есть наверняка похищенными нацистами. 650 картин получили "желтый" цвет – для определения их происхождения потребуются дополнительные изыскания.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 24 ноября 2014 г.
Швейцарский музей выставит коллекцию нацистского коллекционера
// NEWSru.co.il // В мире // 7 мая 2014 г.
Бернский музей изящных искусств – единственный наследник коллекции Гурлитта
// NEWSru.co.il // В мире // 6 мая 2014 г.
В Германии умер Корнелиус Гурлитт – владелец 1.400 картин, похищенных нацистами
// NEWSru.co.il // В мире // 3 ноября 2013 г.
Обнаружены похищенные нацистами у евреев шедевры живописи на сумму 1 млрд евро





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