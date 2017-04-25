Биньямин Нетаниягу отменил встречу с главой МИД Германии

Глава правительства Биньямин Нетаниягу отменил встречу с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем после того, как тот не принял предъявленный ему ультиматум и не стал отменять встречу с активистами левых организаций.

- Герцог встретился с главой МИД Германии, с которым отказался встречаться Нетаниягу



О сорвавшейся встрече с израильским премьером Зигмар Габриэль сообщил германскому изданию Bild. По информации этого издания, во вторник, 25 апреля, во второй половине дня глава МИД Германии намерен встретиться в Иерусалиме с активистами "Шоврим Штика" и "Бецелем".

По информации немецкого агентства DPA, Биньямин Нетаниягу отменил встречу в последний момент.

Германские издания Bild и Der Spiegel называют произошедшее "дипломатическим скандалом".

В окружении Биньямина Нетаниягу редакции NEWSru.co.il подтвердили информацию об отмене встречи.

По информации радиостанции "Решет Бет", Биньямин Нетаниягу позвонил Зигмару Габриэлю, чтобы разъяснить ему свою позицию, но германский министр не ответил на звонок.

Позднее канцелярия Биньямина Нетаниягу распространила следующее заявление: "Позиция премьер-министра такова: он не встречается с дипломатами, которые во время визита в Израиль встречаются с активистами организаций, очерняющих солдат ЦАХАЛа и требующих судить их за военные преступления. Эти дипломаты во время визита в США или Великобританию не стали бы встречаться с активистами, требующими судить американских или британских солдат. Армия обороны Израиля и ее солдаты - основа нашего существования", - говорится в заявлении. При этом в нем подчеркивается, что "отношения с Германией очень важны для Израиля и останутся таковыми".

Накануне вечером 2-й канал израильского телевидения сообщил: после того, как стало известно, что глава МИДа Германии намерен встретиться с активистами левых организаций "Бецелем" и "Шоврим Штика", Нетаниягу потребовал от него отменить эти встречи. Если это требование не будет выполнено, глава правительства Израиля откажется встречаться с Габриэлем.

Ранее о кризисе в отношениях между Израилем и Берлином сообщило издание Der Spiegel, процитировав интервью, которое дал посол Израиля в Берлине Яаков Хадас-Хандельсман Deutsche Presse-Agentur. Посол заявил германским журналистам, что Израиль не нуждается в помощи немецкого посредника на переговорах с палестинцами. "Мы точно знаем, что нам не нужен посредник", - заявил дипломат.

Ультиматум, выдвинутый премьер-министром Биньямином Нетаниягу министру иностранных дел Германии Зигмару Габриэлю вызвал различные отклики в политической системе Израиля.

Глава партии "Еш Атид" Яир Лапид заявил: "Нетаниягу не должен отменять встречу с министром иностранных дел Германии, но он абсолютно прав! Если бы Нетаниягу приехал в Германию и встречался бы там с лидерами леворадикальных организаций, Меркель была бы возмущена не меньше". В ответ на это заявление Лапида, депутат Кнессета Бецалель Смотрич ("Байт Иегуди") опубликовал пост в микроблоге Twitter. "Нетаниягу не должен отменять встречу с министром иностранных дел Германии, но он прав, что отменяет ее. Вы запутались? Такова цель. Это классический Лапид: сказать много и не сказать ничего".

В свою очередь, глава парламентской оппозиции Ицхак Герцог ("Сионистский лагерь") обвинил Нетаниягу в "бегстве". Герцог заявил: "Нетаниягу должен не убегать с поля, а встретиться с министром иностранных дел Германии и представить ему позицию Израиля без страха перед теми или иными общественными организациями". Герцог добавил, что он намерен встретиться с германским гостем. "Я представлю ему свои позиции и позиции нашего государства по многим вопросам", - заявил глава оппозиции.

Лидер МЕРЕЦ Заава Гальон заявила: "Если нужно выбирать между теми, кто думает, что оккупацию можно скрыть через 50 лет и "Бецелем" или "Шоврим штика", то мой выбор очевиден и однозначен". Гальон добавила: "Жаль, что посредник при организации сделки по приобретению подлодок у Германии не встречался с активистами "Шоврим штика". Если бы такая встреча отменилась, мы по крайней мере сэкономили бы несколько миллиардов".

В коалиции одобряют шаг главы правительства. Заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели заявила: "Я поддерживаю действия премьер-министра, который стремится провести "красную черту" там, где начинается деятельность антиизраильских организаций, таких как "Шоврим штика" и "Бецелем". Это важная борьба против попыток оклеветать Израиль на международной арене".

Глава комиссии Кнессета по внутренним делам Йоав Киш ("Ликуд") заявил, что в коалиции у этого шага премьер-министра есть широкая поддержка. "Министр иностранных дел Германии и любой другой зарубежный лидер, желающий встречаться с теми, кто плюет ядом на Израиль, должен знать, что легитимация ненависти к нашей стране совершенно недопустима".

"Решет Бет" напоминает, что несколько лет назад в своем Facebook Зигмар Габриэль назвал Израиль "государством апартеида", категорически отказался принести извинения. После подписания "ядерного соглашения с Ираном" он был первым европейским политиком, посетившим Тегеран.





