Йом а-Шоа для каждого из нас. Итоги опроса NEWSru.co.il

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос "Йом а-Шоа для каждого из нас", приуроченный ко Дню Катастрофы и героизма евреев Европы и Северной Африки, который в этом году отмечался 23-24 апреля – 28 числа еврейского месяца нисан.

В опросе приняли участие 1.718 респондентов (1.595 из них ответили на все 16 вопросов). 89% участников опроса живут в Израиле, более 10% – за пределами Израиля.

ИТОГИ ОПРОСА

14% отвечавших на наши вопросы заявили, что относятся к категории "выжившие в Холокосте" (ницолей Шоа) – это не только те, кто прошел через гетто или концлагерь, но также те, кто жил в оккупации или в эвакуации. При этом 8% сказали, что пережили оккупацию или эвакуацию.

64% опрошенных являются прямыми потомками выжившего или выживших в Холокосте.

61% участников опроса сказали, что среди их ближайших родственников (родители, дедушки, бабушки, родные братья или сестры, супруги) есть погибшие от рук нацистов и их пособников в годы Холокоста. 81% сообщили о погибших в годы Холокоста среди более дальних родственников.

82% сказали, что среди их ближайших родственников есть пережившие оккупацию или эвакуацию.

40,5% сообщили, что в архивах "Яд ва-Шем" есть записи про их близких или дальних родственниках, погибших в годы Холокоста.

8% опрошенных неоднократно заполняли листы свидетельских показаний для "Яд ва-Шем", чтобы сообщить о евреях, погибших в годы Холокоста. 18% делали это один раз. Но большинство (71%) никогда подобные листы не заполняли.

Среди тех, кто живет в Израиле, 36% неоднократно посещали мемориальный комплекс "Яд ва-Шем" в Иерусалиме, 48% были там только один раз и 16% не были в "Яд ва-Шем" ни разу. Среди тех участников опроса, которые живут за пределами Израиля, 69% хотя бы один раз посещали "Яд ва-Шем".

Только 18% считают, что государство Израиль в достаточной степени заботится о выживших в Холокосте. 49% обвиняют государство в недостаточной заботе об этой категории граждан. 33% затрудняются с однозначным ответом.

Примерно треть опрошенных постоянно общаются с людьми, пережившими Холокост, 39% общаются с такими людьми время от времени.

70% сказали, что они смотрят программы и фильмы, посвященные Катастрофе, не только в Йом а-Шоа. 7% смотрят такие программы и фильмы только в Йом а-Шоа. 17% сказали, что не смотрят совсем такие программы и фильмы.

8% ежегодно посещают церемонии и мероприятия в Йом а-Шоа. 24% посещают такие церемонии, но не каждый год. 64,5% такие церемонии не посещают.

79% из тех, у кого есть несовершеннолетние дети/внуки/правнуки, сказали, что обсуждают с ними тему Холокоста.

Для абсолютного большинства опрошенных, 86%, Йом а-Шоа – это День скорби и единства с еврейским народом. 5% сказали, что для них это день личной трагедии, когда нет сил думать о других. 3% выбрали ответ: "Обычный день, он ничего для меня не значит".

62% респондентов считают, что в XXI веке возможно повторение Катастрофы.