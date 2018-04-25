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25 апреля 2018 г.
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В Израиле

Буря в Израиле: град, грозы, дожди с песком и наводнения

время публикации: 15:40 | последнее обновление: 17:02 блог версия для печати фото
Весенняя буря в Израиле
Весенняя буря в Израиле
Весенняя буря в Израиле
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В среду, 25 апреля, температура воздуха в Израиле понизилась до уровня ниже среднесезонного, повысилась влажность. Практически по всей территории страны прошли дожди, местами с грозами.

Из-за стоящего в воздухе песка ухудшилась видимость, что привело к аварийным ситуациям на дорогах.

В Негеве и центре страны выпал град. В Димоне, Араде, а также в Тель-Авиве град причинил ущерб инфраструктурам и автомобилям.

Больше всего осадков выпало на севере страны, в Галилее, в районе Акко и Хайфы, а также на востоке и юго-востоке. Возникли затопления в низинах.

В южных и центральных районах после "дождя с песком", поднялся сильный ветер.

Из-за дождей и локальных затоплений возникли проблемы с движением транспорта по некоторым трассам, в частности по 40-му шоссе в Негеве.

Хотя метеорологи предупреждали о возможной буре, непогода застигла в горных районах Негева несколько групп школьников. В районе реки Мамшит ведутся поиски 17-летнего подростка, которого унесло бурным потоком. В поисковой операции вместе с сотрудниками полиции и спасателями участвуют добровольцы. Пропавший подросток является жителем одной из бедуинских деревень.

Возле деревни Нокдим в Негеве под ливень попала группа школьников. Пресс-служба МАДА сообщает, что около 20 подростков были доставлены в пункт скорой помощи в Араде. Многие из них страдают от переохлаждения.

16:30. В Ришон ле-Ционе затопило улицу Жаботинский. Движение по улице перекрыто в обоих направлениях.

16:30. в связи с тяжелым погодными условиями был закрыт для приема и вылета авиарейсов аэропорт Сде Дов в Тель-Авиве. Входящие рейсы перенаправлены в международный аэропорт имени Бен-Гуриона. На момент публикации этого сообщения неизвестно, когда планируется возобновить работу аэропорта. Для уточнения изменений в расписании необходимо связаться с авиакомпанией.

17:00. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что в одном из торговых центров в Ришон ле-Ционе обрушился подвесной потолок. В результате этого ЧП не было пострадавших. Ливень привел к затоплению торгового центра "Ротшильд".

В четверг-пятницу будет дождливо и прохладно. Метеорологи отмечают, что длительные дожди не характерны для Израиля в конце апреля.

В субботу температура повысится до среднесезонной, возможен слабый дождь на севере. Со второй половины дня субботы дожди прекратятся. На следующей неделе ожидается солнечная и теплая погода, температура воздуха днем во вторник, в первый день мая, будет выше 30 градусов.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 апреля 2018 г.
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Среда, 25 апреля 2018 г.
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