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NEWSru.co.il :: В Израиле25 апреля 2020 г., 20:34

Министр здравоохранения Яаков Лицман покидает свой пост

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Яаков Лицман

В пятницу, 24 апреля, министр здравоохранения Яаков Лицман сообщил премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что покидает свой пост. При этом Лицман сказал, что в новом правительстве он получит расширенный портфель министра строительства.

СМИ, сообщая об этом, подчеркивают, что глава министерства здравоохранения решил уйти с поста в разгар эпидемии коронавируса. Лицман возглавлял израильский минздрав 10 лет.

В конце минувшей недели издание "Исраэль а-Йом" сообщало со ссылкой на источники в партии "Яадут а-Тора", что на Лицмана давно оказывается давление с тем, чтобы он согласился на пост министра строительства.

Телеканал "Кан-11" сообщал, что в четверг, 23 апреля, Яаков Лицман встретился с духовным лидером "Агудат Исраэль" раввином Яаковом Альтером и получил от него благословение.

При этом "Кан-11" отмечал, что пребывание Лицмана на посту министра строительства может оказаться более полезным для религиозной общины Израиля.

В блоке "Кахоль Лаван" уже заявили, что готовы взять на себя министерство здравоохранения и планируют назначить туда профессионального кандидата, не входящего в список "Кахоль Лаван". По некоторым сведениям, в настоящий момент ведутся переговоры передаче портфеля минздрава "Кахоль Лаван" в обмен на их согласие на продолжение пребывания Юлия Эдельштейна на посту спикера Кнессета. В любом случае, в "Кахоль Лаван" заявляют, что пост министра здрпавоохранения не должен быть за счет министерств иностранных дел или юстиции.

В блоке "Ямина" также заинтересованы в получении должности министра здравоохранения, однако шансы на это расцениваются как крайне низкие.



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