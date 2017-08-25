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Криминальный авторитет Аси Абутбуль переведен в особую камеру

время публикации: 13:38 | последнее обновление: 13:38 блог версия для печати фото
Аси Абутбуль

В пятницу, 25 августа, Управление тюрем перевело криминального авторитета Аси Абутбуля в особую камеру. Такое решение было принято в связи с его психическим состоянием. Кроме того, в четверг, 24 августа, против него было подано исковое заявление прокурора. Ожидается, что на следующей неделе Абутбулю предъявят обвинение в трех убийствах: адвоката Йорама Хахама, преступника Артура Розена и Моше Адаса.

Как сообщает корреспондент сайта Walla Ави Ашкенази, в камере в тюрьме "Римоним", в которую переведен Абутбуль, все стены обшиты тканью. Кроме того, в помещении нет никакой мебели. Неизвестно, сколько времени он пробудет там.

Сообщается, что полиции удалось собраться доказательства против криминального авторитета благодаря "подсадной утке". Речь идет о заключенном, приговоренном к пожизненному сроку. За сотрудничество с полицией он получит помилование от президента и будет вывезен из страны.

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