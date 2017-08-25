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В Израиле

По делу Штайнмаца был задержан и помещен под домашний арест известный бизнесмен

время публикации: 11:10 | последнее обновление: 11:10 блог версия для печати фото
По делу Штайнмаца был задержан и помещен под домашний арест известный бизнесмен

Утром в пятницу, 25 августа, под домашний арест сроком на пять дней был помещен известный бизнесмен, задержанный накануне в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.

Бизнесмен был задержан по подозрению в причастности к делу об отмывании денег, фигурантом которого является миллиардер Бени Штайнмац.

Штайнмац и его стратегический советник Тал Зильберштейн были задержаны 14 августа. Они подозреваются в том, что организованно действовали на протяжении длительного времени, представляя фиктивные сведения о договорах и сделках в области недвижимости за рубежом.

Фальшивые данные позволяли подозреваемым отмывать деньги и переводить крупные средства на свои счета. Полиция подозревает, что каждый участник преступной сети выполнял определенные задачи, и, в соответствии с этим, им инкриминируются различные правонарушения.

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Полиция сообщила о задержании еще одного подозреваемого по делу о коррупции
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 августа 2017 г.
СМИ: миллиардер Бени Штайнмац задержан по подозрению в коррупции







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Пятница, 25 августа 2017 г.
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