По делу Штайнмаца был задержан и помещен под домашний арест известный бизнесмен

Утром в пятницу, 25 августа, под домашний арест сроком на пять дней был помещен известный бизнесмен, задержанный накануне в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.

Бизнесмен был задержан по подозрению в причастности к делу об отмывании денег, фигурантом которого является миллиардер Бени Штайнмац.

Штайнмац и его стратегический советник Тал Зильберштейн были задержаны 14 августа. Они подозреваются в том, что организованно действовали на протяжении длительного времени, представляя фиктивные сведения о договорах и сделках в области недвижимости за рубежом.

Фальшивые данные позволяли подозреваемым отмывать деньги и переводить крупные средства на свои счета. Полиция подозревает, что каждый участник преступной сети выполнял определенные задачи, и, в соответствии с этим, им инкриминируются различные правонарушения.