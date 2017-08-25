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Арабские школы в Иерусалиме будут получать израильские учебники бесплатно

время публикации: 07:45 | последнее обновление: 07:47 блог версия для печати фото
Арабские школы в Иерусалиме будут получать израильские учебники бесплатно

Министерство просвещения и муниципалитет Иерусалима объявили, что будут полностью оплачивать стоимость покупки учебников для школ арабских кварталов столицы, преподающих по израильской программе, сообщает "Исраэль а-Йом".

Напомним, что родители школьников в арабских кварталах Иерусалима могут выбирать, по какой программе будут учиться их дети – по программе Палестинской автономии или по израильской программе, дающей возможность получить аттестат зрелости и поступить в израильский университет.

Столичный муниципалитет и министерство просвещения агитируют родителей отдавать детей в школы с израильской программой. Однако способ распределения учебников до сих пор давал родителям абсолютно противоположный посыл.

Учебники для программы Палестинской автономии выдаются арабским иерусалимским школьникам бесплатно, несмотря на то, что муниципалитет тратит 6 миллионов шекелей в год на цензуру и повторную распечатку книг.

В то же время родители, выбравшие для своих детей израильские школы, вынуждены покупать учебники, причем цена, по словам родителей, может доходить до 700 шекелей в год на ученика.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 мая 2017 г.
В арабских кварталах Иерусалима палестинские учебники выдают бесплатно, а за израильские надо платить







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