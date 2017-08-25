Помещен под домашний арест водитель, насмерть сбивший подростка в Иерусалиме

В пятницу, 25 августа, стало известно о том, что мировой суд в Иерусалиме поместил под домашний арест сроком на 15 дней водителя автомобиля, насмерть сбившего 16-летнего Хагая Гольдштейна. Инцидент произошел в четверг, 24 августа, на бульваре Голды Меир в Иерусалиме.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему первую помощь, а затем он был доставлен в больницу "Адаса" (Эйн-Керем), где скончался от полученных травм.

Водитель, совершивший наезд, скрылся с места аварии. Однако полиции удалось его разыскать и задержать. В воскресенье, 27 августа, подозреваемый должен явиться на допрос.