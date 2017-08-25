В Мигдаль а-Эмеке женщина была придавлена электрическими воротами и погибла

Рано утром в пятницу, 25 августа, бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" была вызвана на улицу А-Мелаха в Мигдаль а-Эмек, где женщину придавило воротами на электрическом приводе.

Пострадавшая получила крайне тяжелые травмы. Ее доставили в местную больницу. Врачи оценивали ее состояние как критическое. Позже поступило сообщение, что пострадавшая скончалась.

Обстоятельства этого инцидента расследуются.

Пресс-служба полиции уточняет, что погибла 57-летняя работница супермаркета, проживавшая в Нацрат Илите.