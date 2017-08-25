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Прогноз погоды на 25 августа: малооблачно и жарко, небольшое повышение температуры

время публикации: 05:41 | последнее обновление: 05:41 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 25 августа: малооблачно и жарко, небольшое повышение температуры

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 25 августа, будет малооблачно и жарко. Температура воздуха немного выше, чем вчера, и выше среднесезонной. Высокая влажность на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 21-32 градусов, в Тель-Авиве – 25-32, в Хайфе – 25-32, в Эйлате – 29-41. В Беэр-Шеве – 22-36, в Мицпе-Рамоне – 21-33, на побережье Мертвого моря – 31-39, в Ашкелоне – 25-32, в Ариэле – 22-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-38, на Голанских высотах – 22-35.

Температура воды в Средиземном море – 30 градусов, высота волн – 70-150 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 40 км/ч).

В субботу-понедельник – без существенных изменений, жарко, в утренние часы дымка на побережье Средиземного моря.

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Пятница, 25 августа 2017 г.
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