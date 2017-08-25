Отряд волонтеров спас пятерых туристов в одной из пещер горы Сдом

В пятницу, 25 августа, отряд спасателей-волонтеров, действующий под руководством полиции Арада, спас пятерых туристов.

Путешественники не сумели самостоятельно выбраться из одной из пещер горы Сдом. Дорогу к пещере спасателям указала туристка, выбравшаяся из пещеры, где остались пятеро ее спутников, и вышедшая к шоссе №90.

Как сообщает пресс-служба полиции, группа волонтеров недавно окончила курс обучения, продолжавшийся около месяца.

Полиция просит туристов планировать каждый поход в соответствии с погодными условиями, учитывая возраст и физическое состояние его участников, а также завершать свое путешествие до наступления темноты. Кроме того, полиция настоятельно рекомендует туристам брать с собой не менее 4-х литров воды на человека, не забывать мобильные телефоны и зарядные устройства, фонарики и обновленные карты.



