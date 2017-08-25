25 августа 2017 г.
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Источник в минобороны: ситуация в Сирии становится невыносимой для Израиля

время публикации: 09:29 | последнее обновление: 09:41 блог версия для печати фото
Источник в минобороны: ситуация в Сирии становится невыносимой для Израиля
Источник в минобороны: ситуация в Сирии становится невыносимой для Израиля
Источник в минобороны: ситуация в Сирии становится невыносимой для Израиля

Высокопоставленный источник в министерстве обороны в ходе встречи с журналистами заявил, что в Сирии складывается ситуация, которую правильно назвать невыносимой для Израиля.

По словам источника, Израиль не может себе позволить мириться с наращиванием иранского присутствия там, которое выражается в десятках тысяч шиитских наемников, строительстве баз ВМС и ВВС Ирана, а также в производстве ракет высокой точности на территории Ливана.

Представитель оборонного ведомства отметил, что для того, чтобы не допустить эскалации, прежде всего необходимо использовать все дипломатические средства и только после этого взвесить дальнейшие шаги. По его мнению, визит Биньямина Нетаниягу в Сочи следует рассматривать именно в этом ракурсе.

"Понятно, что израильские и российские интересы во всем, что касается Сирии, по большей части не совпадают, но сам факт, что при всем этом удалось не допустить прямых столкновений и даже трений между израильскими и российскими военными – это успех сам по себе. Вместе с тем, в Израиле все понимают, что из-за базовых противоречий говорить о каком-либо совместном решении сирийской проблемы не приходится", – отметил источник в министерстве обороны.

Говоря о ситуации в регионе, источник пояснил, что произошло распределение сфер влияния между США и Россией: США весьма активны в Ираке, Россия – в Сирии. Он пояснил, что налицо усталость многих влиятельных сил, в том числе США, от всего происходящего на Ближнем Востоке. Этим в большой степени источник объяснил отказ Америки от вмешательства в ситуацию в Сирии, что само по себе образовало вакуум, заполненный в настоящее время Россией и Ираном.

Говоря о возможностях Израиля, представитель оборонного ведомства подчеркнул, что фактор сдерживания значительно ослаблен двумя причинами: длительными угрозами в адрес Ирана, которые не смогли остановить ни иранскую ядерную программу, ни иранскую экспансию на всем Ближнем Востоке, а также тем, что Израиль не выиграл ни одной войны, начиная с 1967 года.

Отвечая на вопрос о возможных союзниках Израиля среди умеренных арабских стран, источник в министерстве обороны подчеркнул, что одним из важных препятствий являются воспоминания лидеров этих стран о том, как еврейское государство зачастую обходилось со своими союзниками, в частности с армией Южного Ливана. По мнению источника, это останавливает арабские страны от перевода контактов с Израилем с негласных на уровень публичных и подталкивает их к политике выжидания.

Источник отказался отвечать на вопрос о том, считает ли он войну на севере неизбежной, повторив лишь, что ситуация, складывающаяся там, нестерпима для Израиля. Он отказался также говорить о целях возможной войны, ограничившись заявлением о том, что главной целью является однозначная победа. Источник добавил, что в случае такой войны главный удар примет на себя тыл, поскольку противник применит массированные ракетные обстрелы, и к этому необходимо быть готовыми.

Говоря о перспективе переговоров с ПНА, источник отметил, что американские посредники очень быстро поняли, что это вопрос отдаленного будущего, а пока необходимо научиться жить с ситуацией неразрешенного конфликта. По словам источника, стратегией главы ПНА Махмуда Аббаса является попытка столкнуть Израиль и ХАМАС, "чтобы задушить ХАМАС руками Израиля". В свою очередь, интересом Израиля является поддержание максимального спокойствия на южных границах, а также в Иудее и Самарии, чтобы уделить максимум внимания ситуации на границах с Сирией и Ливаном. Источник отметил, что проверяются различные возможности стабилизации институтов автономии, в том числе в секторе Газы. Ситуация в этом отношении должна проясниться в ближайшие недели во время визита генерального секретаря ООН в Иерусалим.



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