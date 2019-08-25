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25 августа 2019 г.
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В Израиле

Территория Израиля подверглась обстрелу из сектора Газы

время публикации: 21:31 | последнее обновление: 21:36 блог версия для печати фото
Территория Израиля подверглась обстрелу из сектора Газы
Территория Израиля подверглась обстрелу из сектора Газы

Примерно в 21:00 в населенных пунктах, находящихся на границе с сектором Газы, прозвучали сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что система раннего оповещения сработала в Сдероте, населенном пункте Авивим, в кибуцах Ор а-Нер, Нир Ам, Гевим, а также на территории колледжа "Сапир".

По словам жителей Сдерота, вскоре после сирены был слышен как минимум один взрыв, похожий на тот, что бывает при падении ракеты.

Вечером 25 августа в Сдероте проходил музыкальный фестиваль, на который съехались тысячи жителей Западного Негева. После ракетного обстрела он был отменен.

Пресс-служба ЦАХАЛа передала, что из сектора Израиля в сторону Израиля были запущены три ракеты, две из которых были сбиты системой ПРО "Железный купол".

По информации радиостанции "Кан Бет", третья ракета упала рядом со Сдеротом, вызывав возгорание кустарника и сухой травы.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Август. 4 обстрела, 8 ракет. Шесть ракет сбиты системой ПРО "Железный купол". Раненых нет. (по состоянию на 25 августа)

Июль. 2 обстрела, 2 ракеты. Пострадавших нет. 7 июля умерла одна из пострадавших в результате майских обстрелов.

Июнь. 2 ракеты. Одна сбита системой ПРО "Железный купол". Пострадавших нет.

Май. Около 700 ракет. Примерно 240 ракет сбиты системой ПРО. 4 погибших, 65 раненых.

Апрель. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 78 ракет. 15 ракет сбиты системой ПРО. 7 раненых.

Февраль. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 августа 2019 г.
Сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, прозвучали в Западном Негеве





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