В Кнессет подан законопроект, разрешающий шуметь всю новогоднюю ночь

Депутат от партии "Еш Атид" Константин Развозов подал на рассмотрение Кнессета законопроект, разрешающий шуметь в новогоднюю ночь до самого утра без риска получить штраф от полиции.

Пресс-служба "Еш Атид" сообщает, что голосование по законопроекту назначено на среду, 28 декабря.

Подобные исключения из закона о часах отдыха были сделаны законодателями для празднования Дня Независимости, Пурима, Дня Иерусалима. В апреле этого года, по решению Кнессета, в список дней, в которые разрешено шуметь и использовать аппаратуру для усиления звука после 23:00, был добавлен так же праздник североафриканских евреев Мимуна, который отмечается в последний день Песаха.

"Новый год – важный светский праздник для миллионной общины репатриантов из стран бывшего СССР. Кроме того, ночь с 31-го декабря на 1-е января отмечают и многие светские уроженцы страны. Сейчас закон обязует завершать новогодние вечеринки за час до наступления Нового года. Принятие моей инициативы позволит по-настоящему насладиться этим праздником. Я призываю остальных русскоязычных депутатов Кнессета поддержать этот закон, который пойдет на благо репатриантов из стран бывшего СССР "- отметил Константин Развозов.





