Суд продлил срок ареста Алона Кастиэля

Мировой суд Тель-Авива продлил до 27 декабря содержание под стражей известного бизнесмена в области недвижимости Алона Кастиэля, который был ранее задержан по подозрению в сексуальных преступлениях.

Ранее сообщалось, что Кастиэль был задержан на основании жалоб, поступивших от 14 женщин. В жалобах женщины утверждают, что стали жертвами сексуальных преступлений со стороны Кастиэля. Помимо прочего речь идет об изнасилованиях.

Около двух недель назад полиция провела очную ставку между Кастиэлем и двумя подавшими жалобу женщинами.