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В Израиле

Суд продлил срок ареста Алона Кастиэля

время публикации: 12:57 | последнее обновление: 12:57 блог версия для печати фото
Алон Кастиэль в суде

Мировой суд Тель-Авива продлил до 27 декабря содержание под стражей известного бизнесмена в области недвижимости Алона Кастиэля, который был ранее задержан по подозрению в сексуальных преступлениях.

Ранее сообщалось, что Кастиэль был задержан на основании жалоб, поступивших от 14 женщин. В жалобах женщины утверждают, что стали жертвами сексуальных преступлений со стороны Кастиэля. Помимо прочего речь идет об изнасилованиях.

Около двух недель назад полиция провела очную ставку между Кастиэлем и двумя подавшими жалобу женщинами.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 декабря 2016 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 декабря 2016 г.
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