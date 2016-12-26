Нетаниягу зажег ханукальную свечу у Стены плача, чтобы "пристыдить" Совбез ООН

В воскресенье, 25 декабря, премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял участие в церемонии зажжения второй ханукальной свечи у Стены Плача. Он отметил, что не планировал приходить к Стене плача этим вечером, однако изменил свои планы в связи с решением Совбеза ООН.

"Я не предполагал быть здесь сегодня, но в свете решения Совбеза ООН, я подумал, что правильнее всего будет зажечь вторую ханукальную свечу здесь, у Стены плача. Согласно принятой ООН резолюции, маккавеи не освободили Иерусалим, а захватили палестинскую территорию. Согласно этому решению, деревни в районе Модиина, из которых они пришли - это "оккупированная палестинская территория", - сказал глава правительства.

Он также добавил: "Понятно, что палестинцы пришли гораздо позднее, а мы были здесь, и мы вернемся в эти места. И я спрашиваю все те страны, которые поздравляют нас со светлым праздником Хануки: а как они проголосовали по резолюции ООН, согласно которой вот это место, где мы празднуем Хануку, является оккупированной территорией? Стена плача не оккупирована, еврейский квартал не оккупирован, как не оккупированы и другие места. Поэтому мы не принимаем, мы не можем принять эту резолюцию. ", - сказал Биньямин Нетаниягу.