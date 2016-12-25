25 декабря 2016 г.
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14:02 На заседании правительства была поднята проблема четвертого поколения детей-репатриантов
В Израиле

На заседании правительства была поднята проблема четвертого поколения детей-репатриантов

время публикации: 14:02 | последнее обновление: 14:02 блог версия для печати фото
На заседании правительства была поднята проблема четвертого поколения детей-репатриантов

В воскресенье, 25 декабря, на заседании правительства обсуждался вопрос о работе министерства по делам диаспор, которое возглавляет Нафтали Беннет. Министр алии и абсорбции Софа Ландвер заявила, что одна из главных задач этого министерства –способствовать активизации алии, то есть делать все, чтобы евреи, проживающие в странах бывшего Союза, Западной Европы и Америки захотели репатриироваться в Израиль и стать полноценными его гражданами. И здесь возникает серьезная проблема, связанная со смешанными семьями и семьями, в которых дети не подпадают под закон о возвращении, то есть являются 4-ым поколением".

По гуманитарным соображениям, эти дети, не достигшие совершеннолетия, получают право на въезд в Израиль вместе с родителями. Но по приезде в страну, они получают вид на жительство и в течение каждого года, до подачи просьбы на получение гражданства, продлевают визу в МВД, тем самым обеспечивая себе все права пребывания в Израиле. Эти годы по сути являются годами неопределенности в их полноценном будущем в Израиле.

Право на получение гражданства определяется "невыездом" ребенка из страны, постоянным его здесь проживанием вместе с родителями, подачей просьбы о получении статуса "постоянного жителя" и в лучшем случае через год – просьбы о гражданстве, которую опять-таки рассматривает МВД. Куда более сложная ситуация - с детьми, которые въехали в Израиль вместе с родителями в возрасте после 14 лет и получили "вид на жительство". Многие из них стремятся пойти в армию, служить в ЦАХАЛе, закончив израильскую школу. В лучшем случае, получив статус "постоянного жителя" парень или девушка могут призваться в армию и получить гражданство по истечении 18 месяцев. Если такового статуса у него нет, он в армию призваться не может. Если парень или девушка не могут призваться в армию, так как у них нет статуса "постоянный житель", то после 18 лет они по сути не могут получить гражданство. Увы, их будущее в Израиле, неизвестно. Семья может остаться здесь, а ребенок будет выдворен из страны. Единственный путь – пройти гиюр.

Министр Ландвер отметила, что следует пересмотреть этот вопрос и упростить процедуру получения гражданства страны, и с особым внимание следует отнестись к подросткам – 4-му поколению, кто выразил желание пройти службу в ЦАХАЛе. Достаточно сократить срок подачи просьбы о получении гражданства с 5 лет – до одного года после репатриации семьи в Израиль.

Как сообщили источники из окружения министра Софы Ландвер, глава правительства Биньямин Нетаниягу выразил недоумение в связи с проблемой этой части молодого поколения, которые приехали вместе в страну с родителями, подпадающими под Закон о возвращении, и потребовал немедленно предоставить ему необходимую информацию и проблеме 4-го поколения для ее дальнейшего изучения и решения.

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Воскресенье, 25 декабря 2016 г.
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