Полиция: "флотилия с грузом марихуаны" даже не выходила в море

По информации сайта "Мегафон, яхта "Эрдалена", которая, как утверждали ее владельцы, направляется к побережью Тель-Авива для прорыва "законодательной блокады" на использование конопли, была обнаружена в порту Яффо.

Это издание указывает, что активисты за декриминализацию марихуаны на прошлой неделе опубликовали в социальных сетях фотографии, сделанные на борту яхты. Они сообщали, что везут около 450 кг марихуаны, чтобы раздать ее израильтянам, которые из-за бюрократических сложностей не могут получить разрешение на использование марихуаны в медицинских целях. В том числе на фотографиях можно было увидеть саму яхту.

Ранее сайт "Мако" писал, что название яхты образовано от имени министра внутренней безопасности Гилада Эрдана и названия корабля "Альталена", который вез в Израиль груз оружия для подпольной организации Эцель, но был затоплен по приказу Давида Бен-Гуриона. Флотилию возглавлял Орен Левович, бывший лидер партии "Але Ярок".

"Мегафон" пишет, что в полиции сразу заподозрили, что речь идет о саморекламе, рассчитанной на внимание СМИ, тем не менее был начат поиск яхты. Фотографии в социальных сетях помогли ее обнаружить. Яхта была найдена в порту Яффо. Хозяин яхты был задержан для дачи показаний.

Пресс-служба полиции эту информацию не комментирует.





