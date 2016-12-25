25 декабря 2016 г.
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В Израиле

Министры проголосовали за "закон о Facebook"

время публикации: 16:04 | последнее обновление: 17:41 блог версия для печати фото
Министры проголосовали за "закон о Facebook"

Министерская комиссия одобрила законопроект, инициированный министром юстиции Аелет Шакед и министром внутренней безопасности Гиладом Эрданом, дающий полномочия суду по административным вопросам выносить решения, связанные с блокировкой "опасного и вредного" контента в интернете.

Сайт Walla News отмечает, что закон не обязывает администрацию социальных сетей отслеживать опасный контент, однако, они обязаны ограничить к нему доступ, если соответствующая просьба поступила от полномочных представителей государства, например, от юридического советника правительства. Речь идет о подстрекательствах к насилию, публикациях, содержащих секретную информацию или информацию, которая может нанести ущерб безопасности граждан.

Отметим, что на сайте Кнессета пока нет текста законопроекта.

В сентябре министр юстиции Айелет Шакед сообщила о том, что по просьбе израильского правительства компания Facebook удалила 95% подстрекательского контента этой социальной сети, насчитывающего 158 "постов".

Год назад в интервью NEWSru.co.il министр внутренней безопасности Гилад Эрдан говорил о необходимости установления контроля над социальными сетями. В то же время, он отмечал, что полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) используют соцсети для наблюдения за активно действующими и потенциальными экстремистами.

В феврале этого года возмущение многих израильтян вызвало появление в Facebook, на страницах телеканала "Аль-Акса" и радиостанции "Голос Аль-Аксы", принадлежащих террористической организации ХАМАС, видеоклипа, прославляющего организатора автобусных терактов Яхью Айяша и призывающего к новым терактам. О появлении этого видео в социальных сетях сообщали многие израильские СМИ, включая Ynet и NEWSru.co.il, 10-й и 9-й телеканалы. Была инициирована массовая подача жалоб в администрацию Facebook.

Администрация социальной сети действовала неоднозначно. 8 февраля, менее чем через сутки после начала массового протеста, была полностью заблокирована страница радиостанции "Голос Аль-Аксы". Однако уже 9 февраля ее разблокировали.

Позже видеоролик ХАМАС, пропагандирующий автобусный террор, был блокирован на странице телеканала "Аль-Акса", но в целом страница данного телеканала блокирована не была. При этом клип на странице радиостанции "Голос Аль-Аксы" оставался доступным, хотя перед его просмотром посетитель видел надпись "Тяжелое для восприятия видео". 10 февраля, после массовых жалоб, и на этой странице клип был блокирован.

Однако тот же видеоклип показывается на YouTube. Жалоба подается так: "...Еще > Пожаловаться > Жестокие или отталкивающие сцены > Пропаганда терроризма".

Осенью прошлого года, на фоне активизации арабского террора и пропаганды террора в социальных сетях, израильское внешнеполитическое ведомство начало переговоры с руководством Facebook, добиваясь блокировки страниц экстремистского содержания. В МИД считают, что руководители Facebook с пониманием относятся к проблеме, и надеются, что вскоре будут приняты принципиальные решения. Вместе с тем, МИД Израиля благодарит граждан, которые организуют общественные протесты с целью удаления экстремистского контента из Facebook.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 сентября 2016 г.
По просьбе израильтян удалены 95% "подстрекательского контента" Facebook
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 января 2016 г.
О кризисе в полиции и борьбе с террором. Интервью с главой МВБ Гиладом Эрданом







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