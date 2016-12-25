Пожар на нефтеперерабатывающем заводе привел к загрязнению воздуха в районе Хайфы

Продолжается пожар на территории Хайфского нефтеперерабатывающего завода. В тушении огня задействованы около 40 пожарных расчета.

Согласно сообщениям СМИ, на территории предприятия говорит хранилище с бензином. Пожарные ожидают полного опустошения цистерны. Согласно прогнозам, на это может потребоваться еще несколько часов.

Очаг возгорания находится далеко от хранилища с аммиаком и не представляет для него опасности. Также нет угрозы для жилых домов.

Вместе с тем, министерство экологии сообщило о высоком уровне загрязнения воздуха в пригородах Хайфы. Жителям Кирьят-Хаима, Кирьят-Моцкина, Кирьят-Бялика, Кирьят-Аты, Рехасима рекомендуется закрыть окна в квартирах и избегать длительного пребывания на улице.