25 декабря 2016 г.
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В Израиле

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе привел к загрязнению воздуха в районе Хайфы

время публикации: 15:27 | последнее обновление: 17:56 блог версия для печати фото
Пожар на нефтеочистительном заводе привел к загрязнению воздуха в районе Хайфы

Продолжается пожар на территории Хайфского нефтеперерабатывающего завода. В тушении огня задействованы около 40 пожарных расчета.

Согласно сообщениям СМИ, на территории предприятия говорит хранилище с бензином. Пожарные ожидают полного опустошения цистерны. Согласно прогнозам, на это может потребоваться еще несколько часов.

Очаг возгорания находится далеко от хранилища с аммиаком и не представляет для него опасности. Также нет угрозы для жилых домов.

Вместе с тем, министерство экологии сообщило о высоком уровне загрязнения воздуха в пригородах Хайфы. Жителям Кирьят-Хаима, Кирьят-Моцкина, Кирьят-Бялика, Кирьят-Аты, Рехасима рекомендуется закрыть окна в квартирах и избегать длительного пребывания на улице.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 декабря 2016 г.
На территории хайфского нефтеперерабатывающего завода вспыхнул сильный пожар







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