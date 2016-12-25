Герои и антигерои 2016 года. Голосование на NEWSru.co.il

Редакция сайта NEWSru.co.il проводит голосование по выбору героев и антигероев 2016 года в 15 номинациях. Мы предлагаем нашим читателям высказать свое мнение.
Итоги голосования будут опубликованы 29 декабря.
"Победителями" будут названы кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в своей номинации (если число голосовавших в их поддержку будет большим, чем число голосов "Против всех").
При голосовании в каждой номинации можно проголосовать только за одного кандидата. Выбор ответа "Против всех" позволяет перейти к следующей номинации, не отдавая свой голос кому-либо в данной номинации.
Список номинантов, приведенный ниже, определялся нашей редакцией с учетом пожеланий читателей. Как правило, речь идет о людях, имена которых звучали в новостях. Мы просим до голосования ознакомиться с этим списком, в котором указаны краткие сведения о номинантах.
Выбор героев и антигероев 2016 года. Принять участие в опросе
При составлении списков кандидатов редакция NEWSru.co.il учитывала, прежде всего, то, насколько заметными и значимыми были деяния той или иной персоны в 2016 году. В ряде номинаций принималась в расчет и частота упоминаемости конкретного кандидата в сообщениях средств массовой информации (в том числе – в сообщениях нашего сайта).
Мы не включали в список номинантов тех, кто лидировал в той или иной номинации в прошлом году.
Ранее мы исходили из принципа, что один и тот же человек не может быть представлен в нескольких номинациях – даже если он этого заслуживает. Но в этом году решили сделать исключение для двух людей – Барака Обамы и Владимира Путина.
Администрация нашего сайта будет внимательно следить за тем, чтобы при голосовании не было попыток повлиять на результаты недопустимыми методами. В случае если такие попытки будут замечены, результаты голосования по конкретной персоне или по номинации в целом могут быть аннулированы.
Голосование в 2016 году проводится по следующим номинациям:
1) Герой года в мире,
2) Антигерой года в мире,
3) Герой года в Израиле,
4) Антигерой года в Израиле,
5) Политика,
6) Экономика,
7) Армия и службы безопасности,
8) Наука, культура, образование,
9) Современные технологии,
10) Лучший проект новых репатриантов 2013-2016 годов, 11) Спорт,
12) Событие года в мире,
13) Событие года в Израиле,
14) Потеря года в мире,
15) Потеря года в Израиле.
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(по возможности, перечислены в алфавитном или хронологическом порядке)
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1) ГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ
Боб Дилан – поэт и музыкант, удостоенный Нобелевской премии по литературе и не явившийся на церемонию вручения премий
Алексей Навальный – российский оппозиционер, объявивший о намерении баллотироваться в президенты РФ
Барак Обама – завершающий свою каденцию первый темнокожий президент США
Владимир Путин – президент России, четыре года подряд остающийся самым влиятельным лидером в рейтинге Forbes
Франциск – Папа Римский, помимо прочего, прилагающий усилия по налаживанию связей между католической церковью и евреями
Дональд Трамп – миллиардер, не имеющий политического опыта, сумевший победить на выборах президента США
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2) АНТИГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ
Башар Асад – президент Сирии, сохранивший в этом году власть, благодаря военной поддержке России и Ирана
Родриго Дутерте – президент Филиппин, называющий себя "Гитлером для наркоманов"
Джереми Корбин – лидер британских лейбористов, сопоставивший Израиль и "Исламское государство"
Барак Обама – президент США, который незадолго до окончания своей каденции допустил принятие в СБ ООН антиизраильской резолюции
Владимир Путин – президент России, по указу которого российские военные продолжают действовать в Сирии
Реджеп Тайип Эрдоган – президент Турции, жестоко подавивший попытку государственного переворота
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3) ГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Ишай Монтгомери – музыкант, не пожалевший свою гитару, чтобы остановить террориста в Яффо
Омри Нир – известный востоковед, погибший при попытке спасти сына
Али Шрух – палестинский врач, оказавший помощь еврейской семье, пострадавшей в результате теракта
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4) АНТИГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Ури Ариэль – министр сельского хозяйства (партия "Байт Иегуди"), подаривший Медведеву испанский беспилотный вертолет, не имея права делать такие подарки
Басель Ратас (Гатас) – депутат Кнессета от Объединенного арабского списка, подозреваемый в помощи террористам
Орен Хазан – депутат Кнессета от партии "Ликуд", ставший за период своей каденции героем многочисленных скандалов
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5) ПОЛИТИКА
Яир Лапид – лидер партии "Еш Атид", сумевший, находясь в оппозиции, сравняться по электоральному весу с партией власти
Авигдор Либерман – лидер партии "Наш дом Израиль", возглавивший в этом году министерство обороны
Исраэль Кац – министр транспорта и разведки ("Ликуд"), признанный в этом году лучшим министром читателями NEWSru.co.il
Биньямин Нетаниягу – лидер партии "Ликуд", побивший рекорд пребывания на посту премьер-министра Израиля
Айелет Шакед – министр юстиции ("Байт Иегуди"), продвигающая реформу системы судебной власти
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6) ЭКОНОМИКА
Мейрав Арлозоров – одна из лучших израильских экономических журналистов (The Marker)
Моше Кахлон – лидер партии "Кулану", возглавляющий министерство финансов и пытающийся проводить реформы на рынке жилья
Ави Нисанкорен – председатель Всеобщей федерации профсоюзов (Гистадрут), добившийся улучшения условий для ряда групп работников, не проведя пока ни одной всеобщей забастовки
Мануэль Трахтенберг – профессор, депутат от "Сионистского лагеря", автор ряда экономических отчетов и программ
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7) АРМИЯ И СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Роман Гофман – репатриант из Белоруссии (СССР), полковник ЦАХАЛа, в этом году ставший командиром 7-й танковой бригады
Михаил Зингерман – майор полиции, руководитель "русской пресс-службы", заметно улучшивший взаимодействие правоохранительных органов и СМИ
Адар Коэн – 19-летняя пограничница, погибшая в результате нападения террористов во время патрулирования в Иерусалиме
Алон Ледерман – 21-летний сержант ЦАХАЛа, репатриант из Берлина (Германия), остановивший в этом году двух террористов
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8) НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ
Влади Антоневич – режиссер, создатель фильма "Кредит на убийство", удостоенного спецприза фестиваля "Артдокфест"
Йосеф Бернштейн и Давид Каждан – лауреаты премии ЭМЕТ-2016 в области точных наук и математики
Саша Галицкий – художник, занимающийся резьбой по дереву со стариками, автор книги "Мама, не горюй!"
Али Салалха – директор старшей школы Бейт-Джана, все выпускники которой уже четыре года подряд получают аттестат зрелости
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9) СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
CTERA Networks – израильская компания, выигравшая конкурс по созданию изолированного "облака" для нужд министерства обороны США
Intensix – израильская компания, разработавшая программу сигнализации о чрезвычайных медицинских ситуациях
Leaba Semiconductor – израильская компания, занимающаяся разработкой чипов для систем связи, купленная в этом году американской компанией Cisco за 400 миллионов долларов
Ravello Systems – израильская компания "облачных технологий", купленная в этом году корпорацией Oracle за полмиллиарда долларов
SensoryTreat – израильская компания, разработавшая платформу помощи родителям детей-аутистов
Skyfi – израильская компания, разработавшая самонастраивающуюся антенну, способную превращать миниатюрные спутники в мощные передатчики, которые покроют сигналом всю Землю
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10) ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ НОВЫХ РЕПАТРИАНТОВ 2013-2016 ГОДОВ
Блог по-израильски "Шакшука.ру"
Компания гастрономических подарков Yoffi
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11) СПОРТ
Алексей Быченко – серебряный призер чемпионата Европы (фигурное катание)
Итай Гайер – чемпион Европы по тайскому боксу
Ярден Джерби – бронзовая медалистка Олимпиады (дзюдо)
Анна Князева-Миненко – серебряная медаль чемпионата Европы (легкая атлетика, тройной прыжок)
Илана Кратыш – серебряный призер чемпионата Европы (борьба)
Даниэль Самохин – победитель юниорского чемпионата мира по фигурному катанию
Ор Сасон – серебряная медаль чемпионаты Европы и бронзовая медаль Олимпиады (дзюдо)
Катя Спичакова и Йоав Омер – победители молодежного чемпионата мира по виндсерфингу
Вероника Цвик – теннисистка, готовящаяся к Паралимпийским играм 2020 года
Юлия Черной – участница Паралимпийских игр 2016 года, парная академическая гребля
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12) СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ
Теракты в Европе (Брюссель, Париж, Ницца, Берлин и др.)
Возобновление боевых действий в Нагорном Карабахе
Массовое убийство в гей-клубе во Флориде
Решение о выходе Великобритании из ЕС (Brexit)
Убийство российского посла в Анкаре (Турция)
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13) СОБЫТИЕ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Решение Кнессета рассекретить протоколы по "йеменским детям"
Суд над Эльором Азарией, застрелившим террориста в Хевроне
Продолжающаяся "интифада ножей"
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14) ПОТЕРЯ ГОДА В МИРЕ
Мохаммед Али – американский боксер
Дэвид Боуи – британский рок-музыкант
Анджей Вайда – польский режиссер
Фазиль Искандер – российский писатель
Фидель Кастро – лидер кубинской революции
Виктор Корчной – советский и швейцарский шахматист
Владимир Зельдин – российский артист
Леонард Коэн – американский поэт и певец
Харпер Ли – американская писательница
Новелла Матвеева – российский поэт и бард
Эрнст Неизвестный – советский и американский скульптор
Олег Попов – советский и немецкий клоун
Принс – американский певец
Умберто Эко – итальянский писатель и философ
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15. ПОТЕРЯ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Ронит Алькабец – актриса и режиссер
Реувен Динель – дипломат и разведчик
Анат Долев – радиоведущая
Вадим Кирпичев – бывший вице-мэр Ришон ле-Циона
Феликс Кривин – писатель, поэт, философ
Ахува Озери – певица
Шимон Перес – девятый президент Израиля
Татьяна Хофман – журналистка
Габи Шошан – певец и актер
Выбор героев и антигероев 2016 года. Принять участие в опросе