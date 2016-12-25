Герои и антигерои 2016 года. Голосование на NEWSru.co.il

Редакция сайта NEWSru.co.il проводит голосование по выбору героев и антигероев 2016 года в 15 номинациях. Мы предлагаем нашим читателям высказать свое мнение.

Итоги голосования будут опубликованы 29 декабря.

"Победителями" будут названы кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в своей номинации (если число голосовавших в их поддержку будет большим, чем число голосов "Против всех").

При голосовании в каждой номинации можно проголосовать только за одного кандидата. Выбор ответа "Против всех" позволяет перейти к следующей номинации, не отдавая свой голос кому-либо в данной номинации.

Список номинантов, приведенный ниже, определялся нашей редакцией с учетом пожеланий читателей. Как правило, речь идет о людях, имена которых звучали в новостях. Мы просим до голосования ознакомиться с этим списком, в котором указаны краткие сведения о номинантах.

Выбор героев и антигероев 2016 года. Принять участие в опросе

При составлении списков кандидатов редакция NEWSru.co.il учитывала, прежде всего, то, насколько заметными и значимыми были деяния той или иной персоны в 2016 году. В ряде номинаций принималась в расчет и частота упоминаемости конкретного кандидата в сообщениях средств массовой информации (в том числе – в сообщениях нашего сайта).

Мы не включали в список номинантов тех, кто лидировал в той или иной номинации в прошлом году.

Ранее мы исходили из принципа, что один и тот же человек не может быть представлен в нескольких номинациях – даже если он этого заслуживает. Но в этом году решили сделать исключение для двух людей – Барака Обамы и Владимира Путина.

Администрация нашего сайта будет внимательно следить за тем, чтобы при голосовании не было попыток повлиять на результаты недопустимыми методами. В случае если такие попытки будут замечены, результаты голосования по конкретной персоне или по номинации в целом могут быть аннулированы.

Голосование в 2016 году проводится по следующим номинациям:

1) Герой года в мире,

2) Антигерой года в мире,

3) Герой года в Израиле,

4) Антигерой года в Израиле,

5) Политика,

6) Экономика,

7) Армия и службы безопасности,

8) Наука, культура, образование,

9) Современные технологии,

10) Лучший проект новых репатриантов 2013-2016 годов, 11) Спорт,

12) Событие года в мире,

13) Событие года в Израиле,

14) Потеря года в мире,

15) Потеря года в Израиле.



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НОМИНАНТЫ

(по возможности, перечислены в алфавитном или хронологическом порядке)

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1) ГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Боб Дилан – поэт и музыкант, удостоенный Нобелевской премии по литературе и не явившийся на церемонию вручения премий

Алексей Навальный – российский оппозиционер, объявивший о намерении баллотироваться в президенты РФ

Барак Обама – завершающий свою каденцию первый темнокожий президент США

Владимир Путин – президент России, четыре года подряд остающийся самым влиятельным лидером в рейтинге Forbes

Франциск – Папа Римский, помимо прочего, прилагающий усилия по налаживанию связей между католической церковью и евреями

Дональд Трамп – миллиардер, не имеющий политического опыта, сумевший победить на выборах президента США

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2) АНТИГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Башар Асад – президент Сирии, сохранивший в этом году власть, благодаря военной поддержке России и Ирана

Родриго Дутерте – президент Филиппин, называющий себя "Гитлером для наркоманов"

Джереми Корбин – лидер британских лейбористов, сопоставивший Израиль и "Исламское государство"

Барак Обама – президент США, который незадолго до окончания своей каденции допустил принятие в СБ ООН антиизраильской резолюции

Владимир Путин – президент России, по указу которого российские военные продолжают действовать в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган – президент Турции, жестоко подавивший попытку государственного переворота

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3) ГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Ишай Монтгомери – музыкант, не пожалевший свою гитару, чтобы остановить террориста в Яффо

Омри Нир – известный востоковед, погибший при попытке спасти сына

Али Шрух – палестинский врач, оказавший помощь еврейской семье, пострадавшей в результате теракта

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4) АНТИГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Ури Ариэль – министр сельского хозяйства (партия "Байт Иегуди"), подаривший Медведеву испанский беспилотный вертолет, не имея права делать такие подарки

Басель Ратас (Гатас) – депутат Кнессета от Объединенного арабского списка, подозреваемый в помощи террористам

Орен Хазан – депутат Кнессета от партии "Ликуд", ставший за период своей каденции героем многочисленных скандалов

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5) ПОЛИТИКА

Яир Лапид – лидер партии "Еш Атид", сумевший, находясь в оппозиции, сравняться по электоральному весу с партией власти

Авигдор Либерман – лидер партии "Наш дом Израиль", возглавивший в этом году министерство обороны

Исраэль Кац – министр транспорта и разведки ("Ликуд"), признанный в этом году лучшим министром читателями NEWSru.co.il

Биньямин Нетаниягу – лидер партии "Ликуд", побивший рекорд пребывания на посту премьер-министра Израиля

Айелет Шакед – министр юстиции ("Байт Иегуди"), продвигающая реформу системы судебной власти

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6) ЭКОНОМИКА

Мейрав Арлозоров – одна из лучших израильских экономических журналистов (The Marker)

Моше Кахлон – лидер партии "Кулану", возглавляющий министерство финансов и пытающийся проводить реформы на рынке жилья

Ави Нисанкорен – председатель Всеобщей федерации профсоюзов (Гистадрут), добившийся улучшения условий для ряда групп работников, не проведя пока ни одной всеобщей забастовки

Мануэль Трахтенберг – профессор, депутат от "Сионистского лагеря", автор ряда экономических отчетов и программ

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7) АРМИЯ И СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Роман Гофман – репатриант из Белоруссии (СССР), полковник ЦАХАЛа, в этом году ставший командиром 7-й танковой бригады

Михаил Зингерман – майор полиции, руководитель "русской пресс-службы", заметно улучшивший взаимодействие правоохранительных органов и СМИ

Адар Коэн – 19-летняя пограничница, погибшая в результате нападения террористов во время патрулирования в Иерусалиме

Алон Ледерман – 21-летний сержант ЦАХАЛа, репатриант из Берлина (Германия), остановивший в этом году двух террористов

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8) НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ

Влади Антоневич – режиссер, создатель фильма "Кредит на убийство", удостоенного спецприза фестиваля "Артдокфест"

Йосеф Бернштейн и Давид Каждан – лауреаты премии ЭМЕТ-2016 в области точных наук и математики

Саша Галицкий – художник, занимающийся резьбой по дереву со стариками, автор книги "Мама, не горюй!"

Али Салалха – директор старшей школы Бейт-Джана, все выпускники которой уже четыре года подряд получают аттестат зрелости

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9) СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

CTERA Networks – израильская компания, выигравшая конкурс по созданию изолированного "облака" для нужд министерства обороны США

Intensix – израильская компания, разработавшая программу сигнализации о чрезвычайных медицинских ситуациях

Leaba Semiconductor – израильская компания, занимающаяся разработкой чипов для систем связи, купленная в этом году американской компанией Cisco за 400 миллионов долларов

Ravello Systems – израильская компания "облачных технологий", купленная в этом году корпорацией Oracle за полмиллиарда долларов

SensoryTreat – израильская компания, разработавшая платформу помощи родителям детей-аутистов

Skyfi – израильская компания, разработавшая самонастраивающуюся антенну, способную превращать миниатюрные спутники в мощные передатчики, которые покроют сигналом всю Землю

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10) ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ НОВЫХ РЕПАТРИАНТОВ 2013-2016 ГОДОВ

Книжный магазин "Бабель"

Кафе "Ватрушка"

Кинопроект "История семьи"

Блог по-израильски "Шакшука.ру"

Компания гастрономических подарков Yoffi

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11) СПОРТ

Алексей Быченко – серебряный призер чемпионата Европы (фигурное катание)

Итай Гайер – чемпион Европы по тайскому боксу

Ярден Джерби – бронзовая медалистка Олимпиады (дзюдо)

Анна Князева-Миненко – серебряная медаль чемпионата Европы (легкая атлетика, тройной прыжок)

Илана Кратыш – серебряный призер чемпионата Европы (борьба)

Даниэль Самохин – победитель юниорского чемпионата мира по фигурному катанию

Ор Сасон – серебряная медаль чемпионаты Европы и бронзовая медаль Олимпиады (дзюдо)

Катя Спичакова и Йоав Омер – победители молодежного чемпионата мира по виндсерфингу

Вероника Цвик – теннисистка, готовящаяся к Паралимпийским играм 2020 года

Юлия Черной – участница Паралимпийских игр 2016 года, парная академическая гребля

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12) СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ

Президентские выборы в США

Олимпиада в Бразилии

Распространение вируса Зика

Освобождение Надежды Савченко

Теракты в Европе (Брюссель, Париж, Ницца, Берлин и др.)

Возобновление боевых действий в Нагорном Карабахе

Массовое убийство в гей-клубе во Флориде

Решение о выходе Великобритании из ЕС (Brexit)

Битва за Алеппо (Сирия)

Битва за Мосул (Ирак)

Убийство российского посла в Анкаре (Турция)

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13) СОБЫТИЕ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Лесные пожары в ноябре

Решение Кнессета рассекретить протоколы по "йеменским детям"

Суд над Эльором Азарией, застрелившим террориста в Хевроне

Продолжающаяся "интифада ножей"

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14) ПОТЕРЯ ГОДА В МИРЕ

Мохаммед Али – американский боксер

Дэвид Боуи – британский рок-музыкант

Анджей Вайда – польский режиссер

Фазиль Искандер – российский писатель

Фидель Кастро – лидер кубинской революции

Виктор Корчной – советский и швейцарский шахматист

Владимир Зельдин – российский артист

Леонард Коэн – американский поэт и певец

Харпер Ли – американская писательница

Новелла Матвеева – российский поэт и бард

Эрнст Неизвестный – советский и американский скульптор

Олег Попов – советский и немецкий клоун

Принс – американский певец

Умберто Эко – итальянский писатель и философ

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15. ПОТЕРЯ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Ронит Алькабец – актриса и режиссер

Реувен Динель – дипломат и разведчик

Анат Долев – радиоведущая

Вадим Кирпичев – бывший вице-мэр Ришон ле-Циона

Феликс Кривин – писатель, поэт, философ

Ахува Озери – певица

Шимон Перес – девятый президент Израиля

Татьяна Хофман – журналистка

Габи Шошан – певец и актер

Выбор героев и антигероев 2016 года. Принять участие в опросе