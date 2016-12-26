Министерство экологии разрешило жителям Хайфы и ее пригородов выходить на улицу

Пресс-служба полиции сообщила, что силы безопасности и спасательные службы провели совещание, посвященное ситуации на нефтеперерабатывающем заводе в Хайфе, на территории которого произошел пожар. По итогам совещания, было принято решение отозвать часть пожарных расчетов, так как очаг возгорания находится под контролем.

Вместе с тем, часть сотрудников пожарной и спасательных служб будут находиться на территории завода в течение всей ночи.

Кроме того, министерство экологии сообщило, что уровень загрязнения воздуха в районе Хайфы чуть выше нормы. Отменена рекомендация, данная жителям Кирьят-Хаима, Кирьят-Моцкина, Кирьят-Бялика, Кирьят-Аты, Рехасима, как можно меньше находиться на улице.

Вместе с тем пресс-служба полиции обратилось к гражданам с просьбой продолжать следить за ситуацией и строго следовать рекомендациям правоохранительных органов.