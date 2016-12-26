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В Израиле

Министерство экологии разрешило жителям Хайфы и ее пригородов выходить на улицу

время публикации: 25 декабря 2016 г., 19:02 | последнее обновление: 25 декабря 2016 г., 19:02 блог версия для печати фото
Министерство экологии разрешило жителям Хайфы и ее пригородов выходить на улицу

Пресс-служба полиции сообщила, что силы безопасности и спасательные службы провели совещание, посвященное ситуации на нефтеперерабатывающем заводе в Хайфе, на территории которого произошел пожар. По итогам совещания, было принято решение отозвать часть пожарных расчетов, так как очаг возгорания находится под контролем.

Вместе с тем, часть сотрудников пожарной и спасательных служб будут находиться на территории завода в течение всей ночи.

Кроме того, министерство экологии сообщило, что уровень загрязнения воздуха в районе Хайфы чуть выше нормы. Отменена рекомендация, данная жителям Кирьят-Хаима, Кирьят-Моцкина, Кирьят-Бялика, Кирьят-Аты, Рехасима, как можно меньше находиться на улице.

Вместе с тем пресс-служба полиции обратилось к гражданам с просьбой продолжать следить за ситуацией и строго следовать рекомендациям правоохранительных органов.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 декабря 2016 г.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе привел к загрязнению воздуха в районе Хайфы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 декабря 2016 г.
На территории хайфского нефтеперерабатывающего завода вспыхнул сильный пожар







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