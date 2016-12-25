Два араба из Иерусалима подозреваются в передаче секретных сведений службам безопасности ПНА

В воскресенье, 25 декабря, была разрешена к публикации информация о том, что полиция совместно с общей службой безопасности (ШАБАК) задержали двух арабов жителей Иерусалима.

Они подозреваются в том, что передавали сотрудникам службы безопасности ПНА сведения из базы данных одной из израильских компаний сотовой связи. Задержанные имели доступ к этим сведениям, так как являлись работниками этой компании.

В ходе следствия задержанным были предъявлены обвинения в контакте с иностранными агентами и обмане общественного доверия. После завершения следствия с согласия прокуратуры подозреваемые были освобождены при ограничительных условиях.

25 декабря в окружной суд Иерусалима было представлено обвинение 31-летней Амани Хашим из деревни Акаб, совершившей автомобильный теракт на КПП "Каландия".

Согласно тексту обвинительного заключения, 13 декабря арабка оставила письмо своим друзьям и родственникам, затем посетила Храмовую гору после чего села в автомобиль и поехала на КПП "Каландия". Приблизившись к нему, она обратила внимание на военнослужащего, резко увеличила скорость и попыталась задавить израильтянина. Тот получил легкие повреждения, а террористка была задержана

Она обвиняется в совершении теракта, причинении физических повреждений с отягчающими вину обстоятельствами и в незаконном хранении оружия.