Японский фотограф работает над проектом "Девушки в силовых структурах Израиля"

В Израиле находится известный японский и казахстанский фотограф Хаято Мацумото, работающий над проектом с рабочим названием "Девушки в силовых структурах Израиля".

Выбор темы фотограф, в свое время многие годы проработавший в правоохранительных органах, объясняет интересом к особой ситуации в Израиле, где женщины призываются в армию, идут на службу в полицию и пограничные войска.

Хаято Мацумото второй раз находится в Израиле. Во время нынешней поездки он уделяет особое внимание Иерусалиму, Иудее и Самарии.

Помощь в организации съемок в Старом городе Иерусалима оказал начальник отдела по работе с русскоязычными СМИ в пресс-службе полиции майор Михаил Зингерман.

В некоторых поездках Хаято Мацумото сопровождает стажер NEWSru.co.il Мария Кашевник. Нынешняя публикация проиллюстрирована фотографиями, сделанными во время этих поездок. Мы планируем позже опубликовать материалы, которые подготовит Хаято Мацумото для нашей редакции.

Ранее мы публиковали несколько репортажей Мацумото из Японии.