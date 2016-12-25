В ближайшие два дня курорт на Хермоне будет закрыт для посетителей

В воскресенье, 25 декабря, горнолыжный курорт на горе Хермон был закрыт для посетителей из-за ненастной погоды на Голанских высотах и снегопада. На сайте курорта говорится, что он также не откроется в ближайшие два дня, 26 и 27 декабря, из-за неблагоприятных погодных условий.

По данным на вечер 25 декабря, в районе нижней станции канатной дороги покров снега составил 20 см, на верхней станции - 50 см.

Администрация курорта попросила граждан не приезжать на Хермон, пока его снова не откроют для посетителей.