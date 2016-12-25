Ответ Израиля на резолюцию СБ ООН: отмена визита премьер-министра Украины и другие меры

Израильские СМИ сообщают, что, по требованию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, в ответ на поддержку Украиной антиизраильской резолюции в Совете безопасности ООН, был отменен визит в Израиль главы правительства Украины Владимира Гройсмана, который намечался на эту неделю.

Об отмене визита сообщают газета "Гаарец", сайт Ynet, радиостанция "Решет Бет" и многие другие СМИ.

По состоянию на утро 25 декабря, канцелярия главы правительства Израиля не комментирует информацию об отмене визита Гройсмана. На сайте правительства Украины нет сведений об отмене визита.

Отмена визита премьер-министра Украины – не единственный шаг, направленный против стран, которые поддержали в СБ ООН резолюцию, осуждающую израильское строительство на спорных территориях. Нетаниягу также поручил израильскому МИДу отменить все программы помощи Сенегалу и объявил об отмене встречи с министром иностранных дел Сенегала, которая должна была состояться через три недели. В срочном порядке для консультаций отозваны израильские послы из Новой Зеландии и Сенегала.

МИД Израиля получил распоряжение немедленно прекратить финансирование пяти структур ООН, наиболее враждебно настроенных к Израилю. Внешнеполитическому ведомству поручено проанализировать все расходы Израиля на структуры ООН и миссии ООН в Израиле.

Израильские СМИ отмечают, что Нетаниягу отказался принимать Гройсмана, несмотря на то, что он – первый еврей, занявший пост главы правительства независимой Украины. В ряде публикаций упомянут тот факт, что недавно Украина и Россия, проголосовавшие в ООН за антиизраильскую резолюцию, оказывали существенную помощь Израилю в тушении лесных пожаров. По неподтвержденным данным, Гройсман выступал за то, чтобы Украина воздержалась от голосования по резолюции осуждающей ООН, но после телефонной беседы с вице-президентом США Джо Байденом президент Украины Петр Порошенко поручил представителю своей страны в ООН поддержать эту резолюцию.

Антиизраильская резолюция ООН. Содержание

Как сообщалось ранее, резолюция, принятая 23 декабря 2016 года Советом безопасности ООН, осуждает всю израильскую поселенческую деятельность "за зеленой чертой", то есть, строительство в Иудее и Самарии (в тексте проекта резолюции "Западный берег реки Иордан") и на спорных территориях в Иерусалиме (в тексте резолюции "Восточный Иерусалим"). Проект резолюции призывал Израиль к полному и незамедлительному прекращению поселенческой деятельности "на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим". Вдобавок, резолюция призывает все страны мира проводить различие между территорией Израиля в границах на момент 4 июля 1967 года и "оккупированными территориями", а также категорически отрицает возможность признать какие-либо изменения на этих территориях, осуществленные после этой даты.

Авторы этой резолюции относят к "оккупированным территориям" не только арабские, но и многие еврейские кварталы Иерусалима, находящиеся за так называемой "зеленой чертой" (среди этих кварталов оказываются Гило, Ар Хома, Рамот, Писгат-Зеэв, Тальпиот и другие). Власти Израиля под "Восточным Иерусалимом" подразумевают только арабские кварталы столицы.

Антиизраильская резолюция была утверждена при поддержке 14 из 15 стран, входящих в СБ ООН. США воздержались от голосования, не воспользовавшись правом вето (впервые с 1980 года). За принятие этой резолюции проголосовали: Китай, Франция, Великобритания, Россия, Украина, Египет, Япония, Малайзия, Испания, Новая Зеландия, Венесуэла, Сенегал, Ангола и Уругвай. После того, как Египет не стал вносить эту резолюцию на голосование в СБ ООН (СМИ предполагают, что Нетаниягу и Трамп сумели убедить президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси воздержаться от этих действий), антиизраильская резолюция была поставлена на голосование Новой Зеландией, Сенегалом, Малайзией и Венесуэлой.

Разъяснения внешнеполитических ведомств США и России

Представительница США в ООН Саманта Пауэр, объясняя позицию действующей американской администрации, заявила, что Вашингтон не стал блокировать резолюцию, так как считает ситуацию с поселениями крайне тяжелой и угрожающей мирному урегулированию палестино-израильского конфликта на основе принципа "два государства для двух народов". При этом она сказала, что США не голосовали в поддержку резолюции, так как это решение уделяет слишком много внимания поселениям и игнорирует прочие проблемы. "Если завтра поселения исчезнут, мир не наступит", – подчеркнула Пауэр.

Министерство иностранных дел Российской Федерации объяснило поддержку резолюции Совета безопасности ООН с осуждением израильского строительства в населенных пунктах за "зеленой чертой". "Российская Федерация проголосовала "за", исходя из того, что его содержание основывается на апробированных формулировках, отражающих общую и неоднократно подтвержденную позицию международного сообщества о незаконности поселенческой деятельности Израиля", – сказано в заявлении МИД России. Помимо этого, МИД России призвал возобновить палестино-израильские переговоры: "Весь имеющийся у нас опыт подтверждает, что урегулирование палестино-израильского конфликта с выходом на двугосударственное решение возможно только через прямые переговоры без предварительных условий между палестинцами и израильтянами. Именно на это направлены усилия России, которая продолжит энергично способствовать переговорному процессу как участник ближневосточного "квартета" международных посредников. Хотелось бы также напомнить о нашей сохраняющейся готовности принять в Москве руководителей Израиля и Палестины. Надеемся, что нацеленность сторон на конструктивное взаимодействие и продвижение в ближневосточном урегулировании возобладает уже в ближайшем будущем".

Реакция Дональда Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в своих публичных выступлениях и комментариях по поводу принятой резолюции дал понять, что возлагает особые надежды на избранного президента США Дональда Трампа, который обещал оказывать всемерное содействие еврейскому государству после вступления в должность (в январе 2017 года).

Трамп опубликовал в своем твиттере комментарий по поводу принятия Советом безопасности ООН резолюции, осуждающей израильское строительство на спорных территориях. Он не стал комментировать тот факт, что США не воспользовались правом вето, что привело к тому, что антиизраильская резолюция была принята.

"Большое вчерашнее поражение Израиля в ООН существенно осложнит переговоры о мире. Очень плохо, но мы все равно добьемся этого", – написал Трамп в первый вечер Хануки и в канун Рождества. Он также поздравил евреев с праздником.

Ранее Дональд Трамп призывал администрацию Барака Обамы не допустить принятия антиизраильской резолюции в Совбезе.

Реакция окружения Нетаниягу и израильских министров

Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн ("Ликуд") заявил, что вслед за резолюцией о признании Стены плача оккупированной территорией Совбез ООН должен потребовать от США вернуть Нью-Йорк индейцам.

Министр просвещения Нафтали Беннет ("Байт Иегуди") призвал как можно скорее объявить об аннексии Иудеи и Самарии. По словам Беннета, решение Совбеза ООН является прямым следствием политики Осло, уступок, отступлений и разделений.

Министр юстиции Айелет Шакед ("Байт Иегуди") назвала жалким спектаклем аплодисменты, прозвучавшие на заседании Совбеза ООН после принятия антиизраильской резолюции. По словам Шакед, "Израиль достаточно силен, чтобы эта резолюция что-либо изменила".

Фракция партии "Кулану" в Кнессете осудила "одностороннюю резолюцию Совбеза ООН, полностью игнорирующую от подстрекательства со стороны палестинского руководства, его поддержку террора и отказ признать еврейское государство".

При этом все политики из коалиционного лагеря подчеркивают, что очередная антиизраильская резолюция была принята на фоне абсолютной беспомощности ООН остановить бойню в Сирии.

Реакция израильской оппозиции

После голосования по антиизраильской резолюции в Совете безопасности ООН оппозиция обрушилась с острой критикой на премьер-министра Биньямина Нетаниягу, утверждая, что его политика привела к тому, что США не применили вето.

Председатель парламентской оппозиции Ицхак Герцог заявил, что это тяжелый день и стратегический провал для Израиля, и что США должны были применить вето. Он подчеркнул, что, если у Нетаниягу есть хоть капля чувства ответственности, то премьер-министр обязан уйти в отставку, так как он "не имеет права" и далее управлять государством.

"Аплодисменты красивым речам Нетаниягу в мире взорвались вчера принятием решения, вредного и бьющего по нашей стране. Череда неудач Нетаниягу во внешней политике привела к опасному провалу на международной арене. Восемь лет постоянных конфликтов премьер-министра Израиля с президентом самой мощной державы мира вчера вечером дали ожидаемый результат. Провалы Нетаниягу, его политика опасны и вредны для Израиля", – сказал он.

Позже, когда стало известно об ответных шагах Нетаниягу, Герцог назвал его поведение опасным сумасшествием. По словам Герцога, "Нетаниягу потерял контроль над собой. Человек, месяц назад рассказывавший, как весь мир поклоняется нам, объявил сегодня войну всему миру, США и Европе, и пытается успокоить нас". Герцог заявил, что ухудшение ситуации могут предотвратить только выборы, которые прервут власть Нетаниягу, и призвал Яира Лапида и других присоединиться к борьбе, которая выплеснется из социальных сетей на улицы. Он также призвал Моше Кахлона выйти из правительства Нетаниягу, "пока не стало слишком поздно".

Лидер партии "А-Тнуа" из блока "Сионистский лагерь" Ципи Ливни заявила: "Резолюция СБ ООН плоха для Израиля и это прямое следствие действий Нетаниягу, потакающего крайне правым силам. Эта резолюция бьет по Иерусалиму, наносит удар по тому, чего добились мы - по сохранению крупных блоков поселений. Но Нетаниягу настаивал на законе о легализации форпостов, упорствовал, хотя знал о возможных последствиях, а теперь все мы, вся страна за это расплачиваемся. Можно обвинять Обаму. Но ведь не только США не использовали право вето. Все ведущие страны мира поддержали эту антиизраильскую резолюцию - Великобритания, Россия, Франция и Китай. Можно говорить, что ООН против нас. Но ООН и раньше был таким, однако мы добивались остановки антиизраильских резолюций и продвигали интересы Израиля. Ведь мы предупреждали, постоянно предупреждали, что закон о форпостах и Амона приведут Израиль в Совет Безопасности, просили и требовали остановиться и одуматься ради нашей страны. Я требовала действовать, чтобы сохранить Иерусалим и крупные поселенческие блоки, и для этого заморозить строительство в отдельных удаленных поселениях. Нетаниягу упорствовал - и результат налицо. Мы обязаны действовать, вести прямые переговоры ради Израиля, чтобы избежать в будущем принятия подобных антиизраильских решений".

Бывший премьер-министр Эхуд Барак, в свою очередь, заявил, что голосование в СБ ООН стало беспрецедентным провалом для Израиля. Он написал в своем Twitter, что премьер-министр должен уволить министра иностранных дел (то есть самого себя – прим.ред.), а заодно "обвинять Керри, Обаму, Арафата и иерусалимского муфтия".

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид осудил как саму резолюцию СБ ООН, так и левые организации, выразившие радость по этому поводу, отметив, что такое поведение не патриотично. Лапид заявил, что этот результат был вполне ожидаем, так как правительство последние годы игнорировало работу на международной арене и всякий раз ставило политические интересы выше государственных. Он подчеркнул, что ни одна страна не поддержала Израиль, ни Россия, ни Великобритания, ни Египет. Он отметил, что у принятой резолюции будут разнообразные последствия, и остановить этот процесс нелегко. Лапид подчеркнул, что не советует правительству Израиля рассчитывать исключительно на помощь Дональда Трампа, так как его внешняя политика все еще не сформирована. Лапид подчеркнул, что стране нужен министр иностранных дел, и в правительстве есть много достойных людей, готовых занять этот пост. "Сам я не готов брать на себя эту роль", – отметил он. Яир Лапид сказал, что необходима разъяснительная работа, для чего следует назначить главу Совета национальной безопасности, координирующего эту деятельность. Он пообещал поддержать правительство в борьбе с международным давлением. При этом он сказал, что необходимы другая политика и другое руководство. Отвечая на вопросы журналистов, Лапид сказал, что не стоит участвовать во французской мирной конференции. Лапид сказал также, что мир может принимать любые решения, но это ничего не значит. "Через 71 год после Холокоста никто не будет предписывать нам, что делать", – сказал он.

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