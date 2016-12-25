Либерман распорядился прервать административные контакты военных с главами ПНА

В воскресенье, 25 декабря, официальные источники в министерстве обороны сообщили, что глава оборонного ведомства Авигдор Либерман дал указание координатору действий правительства в Иудее и Самарии прервать административное сотрудничество с руководством ПНА.

В настоящий момент неизвестно, в чем будет состоять изменение отношений с палестинскими властями. Представители министерства обороны заявили, что сотрудничество с Палестинской автономии в сфере безопасности продолжится.

Источники в оборонном ведомстве Израиля подчеркнули, что санкции связаны с антиизраильской резолюцией СБ ООН, принятой 23 декабря.