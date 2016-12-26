Во время Ханукальных каникул и в новогоднюю ночь будут ходить ночные автобусы

В период школьных Ханукальных каникул, с 25 по 31 декабря (в том числе в новогоднюю ночь), по всей стране будут курсировать ночные автобусы. Около 80-ти ночных автобусных маршрутов в почти 100 населенных пунктах соединят жилые районы с центральными точками развлечений.

Как отметил министр транспорта и разведки Исраэль Кац, "ночные автобусы - один из наиболее успешных проектов. Мы предлагаем молодежи идеальное решение - безопасный, удобный и дешевый способ передвижения в ночное время суток в центральные точки развлечений и обратно домой. Это не требует дополнительных затрат, исключает вождение в нетрезвом виде и передвижение с помощью попутного транспорта".

Как известно, ночные автобусы работают на протяжении всего года по выходным, а в летние месяцы и во время каникул – каждую ночь с 24:00 и до 4:00 утра. Ежегодно они перевозят сотни тысяч молодых людей, студентов, военнослужащих и рабочих в ночные часы. При этом стоимость билета - обычная цена за проезд в общественном транспорте в дневное время суток. За последний год ночными автобусами воспользовались более 700 тысяч пассажиров.

"Ночные автобусы ждут вас, - сказал министр Исраэль Кац. Я призываю всех, кто планирует праздновать Хануку и Новый год в центрах развлечений, воспользоваться ночными автобусами. Это правильный выбор. Многие исследования показали, что в районах, где работают ночные маршруты, зарегистрировано снижение количества ДТП".

"Очень важно, чтобы как можно больше граждан нашей страны знали о том, что во время праздников и школьных каникул они могут воспользоваться ночными автобусами. Это важный социальный и общественный проект, который уже оправдал себя. Мы продолжаем улучшать и расширять этот сервис для жителей всей страны", - цитирует пресс-служба минтранса Исраэля Кац.

Специальные инструкторы-консультанты будут предлагать всем "празднующим" не садиться за руль автомобилей, а вернуться домой на общественном транспорте, направляя желающих на остановки ночных автобусов.

Подробная информация о ночных автобусах по телефону *8787 (добавочный 3 для русскоговорящего представителя) или на сайте www.kav-layla.co.il.