Послов государств, поддержавших антиизраильскую резолюцию, вызвали в МИД Израиля для беседы

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу распорядился вызвать для беседы в МИДе послов всех государств, проголосовавших за антиизраильскую резолюцию Совета безопасности ООН.

Согласно опубликованной информации, послы будут вызваны уже 25 декабря несмотря на то, что речь идет о выходном дне иностранных дипломатов.

Среди вызванных нет посла США Дана Шапира, так как его страна воздержалась при голосовании.

Сообщается также, что 25 декабря состоится заседание военно-политического кабинета, которое также будет посвящено голосованию в Совете безопасности ООН. Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" отмечает, что Нетаниягу намерен попросить министров воздержаться от чрезмерно резких заявлений на протяжении ближайших недель, до вступления в должность нового президента США Дональда Трампа.