Нетаниягу выразил соболезнование Владимиру Путину в связи с крушением Ту-154

Вечером 25 декабря пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и президентом России Владимиром Путиным.

"Премьер-министр государства Израиль Биньямин Нетаниягу в телефонном разговоре с Владимиром Путиным выразил глубокие соболезнования в связи с крушением российского самолета Ту-154 в Сочи", - говорится на сайте пресс-службы.

Ранее израильские СМИ сообщили, что на заседании военно-политического кабинета Биньямин Нетаниягу запретил министрам посещать, а также общаться с коллегами из стран, которые проголосовали за антиизраильскую резолюцию в Совете безопасности ООН. В том числе, запрет распространяется на Россию и Украину.