Бывший посол Израиля в США Майкл Орен: "Совет безопасности ООН принял расистскую резолюцию"

Резолюция Совета безопасности ООН, принятая 23 декабря, вызвала резкую реакцию в политической среде Израиля. Редакция NEWSru.co.il обратилась за комментарием к бывшему послу Израиля в США, а ныне заместителю министра в министерстве главы правительства Майклу Орену.

"Прежде всего, хочу сказать, что и я лично, и правительство Израиля категорически отвергаем позорную и расистскую резолюцию Совета безопасности ООН, - заявил Майкл Орен. – В мире есть сотни конфликтов по вопросам о границах. Между США и Канадой есть несколько десятков подобных конфликтов. На фоне всего происходящего в мире и на Ближнем Востоке, Совет безопасности ООН принял решение сфокусироваться именно на вопросе поселений. Что это, если не расизм?"

Анализируя ситуацию, которая привела к утверждению данной резолюции, бывший посол Израиля в США заявил: "Палестинский вопрос являлся одним из наиболее важных, я бы сказал, эмоционально важных для президента Обамы. При этом он сам и вся его администрация не различала между строительством в удаленных поселениях и в иерусалимском районе Гило. Для них все - поселения. Для них даже Стена плача – поселение. Такой взгляд на проблему вкупе с желанием оставить свое наследие перед тем, как покинуть Белый дом, а также с автоматическим большинством, которое есть у любой антиизраильской инициативы в ООН, привели к такому результату".

Отвечая на вопрос об ответственности Израиля за сложившуюся ситуацию, Майкл Орен сказал: "С самого начала каденции Обамы мы знали, что поселения и поселенческая деятельность станут основным конфликтным моментом в отношениях с США. Возможно ошибкой было не настаивать на сохранении обязательств, данных бывшим президентом США Джорджем Бушем, признавшим легитимность существования крупных поселенческих блоков. Обама не только объявил те соглашения недействительными, но и отверг сам факт их существования. Кстати говоря, это очень опасный прецедент, так как многие вопросы, связанные с безопасностью Израиля, базируются на преемственности обещаний, данных президентами в прошлом. Зачастую и мы не делали достаточно четкого разграничения между строительством в Иерусалиме или Маале Адумим и удаленными населенными пунктами. Возможно, и это было нашей ошибкой. Неудачным и был выбор момента для продвижения закона о легализации форпостов, однако момент был выбран не Кнессетом, а БАГАЦем, установившим окончательную дату разрушения Амоны. Обсуждение этого законопроекта дало Обаме еще один повод воздержаться при голосовании, но и без этого повода он бы не наложил вето. На заседания комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне мы многократно обсуждали опасности, которые таит период между президентскими выборами в США и вступлением в должность нового главы администрации. Мы знали, что в этот период Обама будет освобожден от любых политических ограничений, и, возможно, предпримет шаги, направленные на закрепление его наследия, как и случилось".

Говоря о возможных последствиях утверждения резолюции, Майкл Орен заявил: "Главная проблема состоит в том, что ситуация вышла из-под контроля, и это касается не только Израиля. Когда сверхдержава оставляет своего стратегического партнера на произвол судьбы, то и у остальных стратегических партнеров этой сверхдержавы должна начаться бессонница. Что же касается Израиля, то утверждение резолюции выводит ситуацию за рамки отношений с США и даже за рамки ООН. Следующим этапом могут стать иски в Международный суд в Гааге, и мы должны отдать себе отчет в том, что находимся на войне. Это не война танков и пушек, это война адвокатов и дипломатов, но это война".

Говоря о возможном союзе с будущим президентом США Дональдом Трампом, Майл Орен сказал: "Я не знаком с Трампом, но судя по его заявлениям, он готов оказать поддержку Израилю. Вместе с тем, надо отдавать себе отчет в том, что Трамп не может и не сможет отменить резолюцию, утвержденную Советом безопасности. Он сможет, например, сократить финансирование ООН, которая является не только антиизраильской, но и зачастую антиамериканской, и при это ее бюджета на 70% состоит из ассигнований американских налогоплательщиков. Я убежден, что они будут рады, если эти деньги пойдут на развитие инфраструктур, на шоссе и на образование, а не на спонсирование этой организации".





