25 декабря 2016 г.
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05:55 Прогноз погоды на 25 декабря: холодно, дожди на севере и в центре, снегопад на Хермоне
В Израиле

Прогноз погоды на 25 декабря: холодно, дожди на севере и в центре, снегопад на Хермоне

время публикации: 05:55 | последнее обновление: 05:55 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 25 декабря: холодно, дожди на севере и в центре, снегопад на Хермоне

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 25 декабря, будет облачно. Температура воздуха ниже, чем вчера, и ниже среднесезонной. Дожди в северных и центральных районах (до Негева). Возможны затопления в низинах. Снегопад на Хермоне. В течение дня усиление ветра, шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 5-10 градусов, в Тель-Авиве – 9-15, в Хайфе – 10-12, в Эйлате – 9-16. В Беэр-Шеве – 8-15, в Мицпе-Рамоне – 5-9, на побережье Мертвого моря – 13-17, в Ашкелоне – 11-15, в Ариэле – 6-9, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-15, на Голанских высотах – 8-11.

Температура воды в Средиземном море – 20 градусов, высота волн – 120-250 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 40 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – западный (до 30 км/ч).

В понедельник дожди будут идти, в основном, на севере и на побережье Средиземного моря, холодно, снегопад на Хермоне. Во вторник будет очень холодно, дожди на севере и в центре, снегопад на Хермоне и на других вершинах Голанских высот. В среду ожидается переменная облачность, небольшое повышение температуры.

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Воскресенье, 25 декабря 2016 г.
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