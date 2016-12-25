Портрет читателя NEWSru.co.il в 2016 году. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос, целью которого было составление портрета нашей читательской аудитории. В опросе, который проводился 21-25 декабря, приняли участие 3.365 респондентов (2.965 из них ответили на все 30 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Полученные результаты позволяют составить следующий усредненный портрет читателя NEWSru.co.il:

– возраст: 15,5% – до 40 лет, 39% – 40-59 лет, 46,5% – 60 лет и старше

– 68% – мужчины, 32% – женщины,

– большинство (около 70%) женаты/замужем и имеют детей,

– абсолютное большинство (более 83%) – светские,

– большинство (около 74%) имеют высшее образование,

– 85% живут в Израиле (еще 4% раньше жили в Израиле),

– среднее время жизни в Израиле – 20,4 лет,

– 75% владеют ивритом (50% свободно читают на иврите), 51,5% владеют английским,

– 66% работают, пенсионеры составляют 30% аудитории (неработающие пенсионеры – 18%),

– основные сферы деятельности: хайтек (14,3%), промышленное производство (12%), здравоохранение (7,5%), собственный бизнес (5,6%), образование (4,3%), строительство (4%), наука (2,8%),

– безработных непенсионного возраста 1,4%,

– средний ежемесячный доход (брутто) – 8,4 тысяч шекелей.

70% наших читателей относят себя к "правому лагерю" и менее 7% – к "левому лагерю". Однозначно как "центристы" себя определяют 10% опрошенных. 12% определяют свои политические взгляды как "крайне правые", 42% – как "умеренно правые", 15,5% – как "правоцентристские", 3% – как "левоцентристские", менее 3% – как "умеренно левые", менее 1% – как "крайне левые".

NEWSRU.CO.IL

Большинство наших читателей (более 53%) заходят на сайт NEWSru.co.il не только ежедневно, но и несколько раз в день. 28% читают наш сайт один раз в день, но ежедневно. При этом 41,5% просматривают более 5 статей за один раз.

87,5% читают новости NEWSru.co.il из дома, 43% – на работе.

Наши читатели не оставляют без внимания ни один из разделов сайта, 71% участников опроса читают "Все новости". Основное внимание уделяется разделам: "В Израиле" (60%), "В мире" (46%), "Ближний Восток" (41%), "Экономика" (32%). Читателей интересуют, прежде всего, политические, экономические, научные, технические и медицинские новости.

Почти половина читателей просматривают ("всегда" или "часто") фотографии, иллюстрирующие новостные сообщения.

С мобильного телефона новости NEWSru.co.il регулярно читают 30% участников опроса, более 23% читают наши материалы с мобильного телефона, но редко. Число читателей, использующих для просмотра новостей NEWSru.co.il мобильные телефоны, год от года растет.

Основная аудитория сайта – израильская (83,5%). Читатели из других стран: Россия – 6,3%, США – 2,4%, Украина – 1,5%, Германия – 1,5%, Канада – 1,1%.

49% читателей характеризуют наш сайт как политически нейтральный, 13% считают его "правым", 3% – "левым".

56% дают NEWSru.co.il оценку "хорошо" (4), 21% – "отлично" (5), 18% – "удовлетворительно" (3). Оценки "плохо" (2) или "отвратительно" (1) нашему сайту дали 1,4% респондентов. Средняя оценка – 4,1 балла.

32% читателей считают, что за последние годы NEWSru.co.il стал лучше, 7% считают, что наш сайт стал хуже. Прочие участники опроса затруднились с оценкой такого рода.

92% наших читателей просматривают новости и на других сайтах.