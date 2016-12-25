На территории хайфского нефтеперерабатывающего завода вспыхнул сильный пожар

Утром в воскресенье, 25 декабря, на территории хайфского нефтеочистительного завода вспыхнул сильный пожар. Согласно предварительной информации, причиной пожара стало возгорание цистерны с бензином.

На месте находятся усиленные расчеты пожарной охраны. По словам свидетелей, над территорией завода поднимается облако дыма. Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что на данный момент пожарные ожидают полного опустошения цистерны. Никто не пострадал.

Из муниципалитета Хайфы передали, что очаг возгорания находится на большом расстоянии от хранилища аммиака.

Информация уточняется.