Спикер Кнессета разрешил полиции произвести обыск в кабинете депутата Баселя Ратаса

В воскресенье, 25 декабря, спикер Кнессета Юлий Эдельштейн отдал распоряжение начальнику службы охраны и безопасности парламента разрешить полиции провести обыск в канцелярии депутата Баселя Ратаса.

Радиостанция "Решет Бет" передала, что обыск будет произведен в течение сегодняшнего дня. Он будет проводиться в присутствии начальника Службы охраны и безопасности Кнессета генерал-майора Йосефа Грифа, а также юридического советника Кнессета Эяля Янона.

Депутат от Объединенного арабского сектора Басель Ратас был арестован на прошлой неделе по подозрению в передаче мобильных телефонов заключенным, отбывающим наказание за терроризм. 23 декабря срок его задержания был продлен на четыре дня. Вместе с тем, Баселю Ратасу разрешено участвовать в голосованиях в Кнессете, куда он будет доставляться охранниками Управления тюрем.