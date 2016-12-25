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В Израиле

Спикер Кнессета разрешил полиции произвести обыск в кабинете депутата Баселя Ратаса

время публикации: 17:29 | последнее обновление: 17:29 блог версия для печати фото
Спикер Кнессета разрешил полиции произвести обыск в кабинете депутата Баселя Ратаса

В воскресенье, 25 декабря, спикер Кнессета Юлий Эдельштейн отдал распоряжение начальнику службы охраны и безопасности парламента разрешить полиции провести обыск в канцелярии депутата Баселя Ратаса.

Радиостанция "Решет Бет" передала, что обыск будет произведен в течение сегодняшнего дня. Он будет проводиться в присутствии начальника Службы охраны и безопасности Кнессета генерал-майора Йосефа Грифа, а также юридического советника Кнессета Эяля Янона.

Депутат от Объединенного арабского сектора Басель Ратас был арестован на прошлой неделе по подозрению в передаче мобильных телефонов заключенным, отбывающим наказание за терроризм. 23 декабря срок его задержания был продлен на четыре дня. Вместе с тем, Баселю Ратасу разрешено участвовать в голосованиях в Кнессете, куда он будет доставляться охранниками Управления тюрем.

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