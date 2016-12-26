26 декабря 2016 г.
последняя новость: 23:08
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:52 Нетаниягу зажег ханукальную свечу у Стены плача, чтобы "пристыдить" Совбез ООН
22:38 Биньямин Нетаниягу встретился с послом США Даном Шапиро
21:35 Глава МВБ призвал начать расследование против депутата Кнессета Ханин Зуаби
21:22 Во время Ханукальных каникул и в новогоднюю ночь будут ходить ночные автобусы
20:45 Нетаниягу выразил соболезнование Владимиру Путину в связи с крушением Ту-154
20:15 Полиция: "флотилия с грузом марихуаны" даже не выходила в море
19:31 Баселю Ратасу запрещено участвовать в голосованиях Кнессета
19:02 Министерство экологии разрешило жителям Хайфы и ее пригородов выходить на улицу
18:31 Нетаниягу запретил министрам посещать страны, поддержавшие антиизраильскую резолюцию
17:54 В ближайшие два дня курорт на Хермоне будет закрыт для посетителей
В Израиле

Баселю Ратасу запрещено участвовать в голосованиях Кнессета

время публикации: 25 декабря 2016 г., 19:31 | последнее обновление: 25 декабря 2016 г., 19:45 блог версия для печати фото
Баселю Ратасу запрещено участвовать в голосованиях Кнессета

Хотя в законодательстве Израиля нет прямого запрета на участие задержанного полицией парламентария в голосованиях на пленарных заседаниях, юридический советник Кнессета Эяль Янив принял решение, что депутат Басель Ратас не сможет голосовать до тех пор, пока находится под арестом.

Ранее полиция с разрешения спикера Юлия Эдельштейна провела обыск в кабинете Баселя Ратаса в Кнессете.

Депутат от Объединенного арабского сектора Басель Ратас был арестован на прошлой неделе по подозрению в передаче мобильных телефонов заключенным, отбывающим наказание за терроризм. 23 декабря срок его задержания был продлен на четыре дня. Управление тюрем сообщало о готовности доставить задержанного на голосование в Кнессет.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 декабря 2016 г.
Спикер Кнессета разрешил полиции произвести обыск в кабинете депутата Баселя Ратаса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 декабря 2016 г.
БАЛАД обвинила власти в политическом преследовании
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 декабря 2016 г.
Суд продлил арест депутата Ратаса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 декабря 2016 г.
Полиция задержала депутата Кнессета Баселя Ратаса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 декабря 2016 г.
Депутата Баселя Ратаса вновь допрашивает полиция
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 декабря 2016 г.
Кнессет обсудит требование лишить Баселя Ратаса депутатской неприкосновенности
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 декабря 2016 г.
"Гаарец": арабские депутаты требуют от Баселя Ратаса уйти в отставку







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 26 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016