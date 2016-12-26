Баселю Ратасу запрещено участвовать в голосованиях Кнессета

Хотя в законодательстве Израиля нет прямого запрета на участие задержанного полицией парламентария в голосованиях на пленарных заседаниях, юридический советник Кнессета Эяль Янив принял решение, что депутат Басель Ратас не сможет голосовать до тех пор, пока находится под арестом.

Ранее полиция с разрешения спикера Юлия Эдельштейна провела обыск в кабинете Баселя Ратаса в Кнессете.

Депутат от Объединенного арабского сектора Басель Ратас был арестован на прошлой неделе по подозрению в передаче мобильных телефонов заключенным, отбывающим наказание за терроризм. 23 декабря срок его задержания был продлен на четыре дня. Управление тюрем сообщало о готовности доставить задержанного на голосование в Кнессет.