25 декабря 2016 г.
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В Израиле

Нетаниягу запретил министрам посещать страны, поддержавшие антиизраильскую резолюцию

время публикации: 18:31 | последнее обновление: 18:31 блог версия для печати фото
Нетаниягу запретил министрам посещать страны, поддержавшие антиизраильскую резолюцию

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что глава правительства Биньямин Нетаниягу запретил членам кабинета министров посещать страны, проголосовавшие за антиизраильскую резолюцию в Совете безопасности ООН, а также запретил встречаться с коллегами из этих стран.

Сайт Ynet уточняет, что запрет распространяется на Россию, Украину, Великобританию, Испанию и Японию.

Кроме того, на заседании военно-политического кабинета Нетаниягу сообщил, что он отменит переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, с которой намеревался встретиться во время экономического форума в Давосе.

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