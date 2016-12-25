Нетаниягу запретил министрам посещать страны, поддержавшие антиизраильскую резолюцию

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что глава правительства Биньямин Нетаниягу запретил членам кабинета министров посещать страны, проголосовавшие за антиизраильскую резолюцию в Совете безопасности ООН, а также запретил встречаться с коллегами из этих стран.

Сайт Ynet уточняет, что запрет распространяется на Россию, Украину, Великобританию, Испанию и Японию.

Кроме того, на заседании военно-политического кабинета Нетаниягу сообщил, что он отменит переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, с которой намеревался встретиться во время экономического форума в Давосе.