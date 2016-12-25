25 декабря 2016 г.
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В Израиле

В МИД Израиля вызван для беседы посол США Дан Шапиро

время публикации: 16:59 | последнее обновление: 17:40 блог версия для печати фото
В МИД Израиля вызван для беседы посол США Дан Шапиро

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу распорядился вызвать в МИД для беседы посла США в Тель-Авиве Дана Шапиро. Темой разговора станет отказ США использовать право вето при голосовании по антиизраильской резолюции в Совете безопасности ООН.

По информации радиостанции "Решет Бет", встреча с послом США в МИДе состоится позднее на этой неделе, однако Дан Шапиро уже получил приглашение.

Ранее в МИД были вызваны послы всех государств, проголосовавших за антиизраильскую резолюцию.

Сообщается также, что 25 декабря состоится заседание военно-политического кабинета, которое также будет посвящено голосованию в Совете безопасности ООН. Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" отмечает, что Нетаниягу намерен попросить министров воздержаться от чрезмерно резких заявлений на протяжении ближайших недель, до вступления в должность нового президента США Дональда Трампа.



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Послов государств, поддержавших антиизраильскую резолюцию, вызвали в МИД Израиля для беседы
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