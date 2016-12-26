Глава МВБ призвал начать расследование против депутата Кнессета Ханин Зуаби

Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан потребовал от юридического советника правительства Авихая Мандельблита отдать распоряжение о начале расследования в отношении Ханин Зуаби по подозрению в подстрекательстве.

Сайт Nana10 указывает, что поводом для обращения к юридическому советника правительства стал пятничный пост депутата от Объединенного арабского списка в социальной сети Facebook. В частности, согласно цитате Nana10, Зуаби написала по-арабски: "Израиль вырезает органы у заключенных в тюрьмах".

Гилад Эрдан призвал юридического советника не оставлять без внимания пост Ханин Зуаби и отнестись к ее поступку так же серьезно, как к нарушению ее коллеги по партии Баселя Ратаса, задержанному полицией по подозрению в передаче мобильных телефонов заключенным, отбывающим наказание за терроризм.