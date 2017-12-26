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В Израиле

Палестинские фермеры планируют "захват земель" в зоне С

время публикации: 25 декабря 2017 г., 19:08 | последнее обновление: 25 декабря 2017 г., 23:46 блог версия для печати фото
Палестинские фермеры планируют "захват земель" в зоне С
Палестинские фермеры планируют "захват земель" в зоне С
Палестинские фермеры планируют "захват земель" в зоне С

Объединение палестинских сельскохозяйственных комитетов (UAWC) объявило о том, что тысячи дунамов земли в зоне С, находящейся под полным контролем Израиля, будут засажены деревьями.

UAWC распространило заявление, в котором говорится, что своей декларацией о признании Иерусалима столицей Израиля Дональд Трамп дал "зеленый свет" для дальнейшей оккупации палестинских земель Израилем. Операция по посадке деревьев в зоне С является ответом палестинских фермеров на декларацию Трампа и на решение израильского правительства о строительстве 14.000 единиц жилья в Иерусалиме.

В заявлении фермеров указывается, что с помощью высадки саженцев палестинцы намерены "закрепиться на своей земле, которой угрожает изъятие или конфискация".

Посадки будут проводиться в Восточном Иерусалиме, в районе бедуинских поселков возле Маале Адумим, в зоне Е1, а также в других местах "от Иерусалима до Иерихона" и от "Иерусалима до Рамаллы".

В районе Гуш-Эциона фермеры намерены "вбить сельскохозяйственный клин" между Бейтар-Илитом и Иерусалимом, а также между Бейтар-Илитом и Гуш-Эционом. Кроме того, посадки будут вестись в районе поселения Ткоа.

В Самарии палестинские фермеры планируют произвести посадку деревьев в районе арабской деревни Кусра, где 30 ноября местные жители напали на группу детей и взрослых израильтян. В ответ один из взрослых выстрелил в сторону нападавших, убив одного из них. Региональный совет Самарии классифицировал этот инцидент как попытку "линча" израильтян.

Сайт 0404.co.il пишет, что акцию протеста фермеров финансирует норвежская организация NPA, пользующаяся поддержкой Рабочей партии Норвегии.



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