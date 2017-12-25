Герои и антигерои Израиля 2017 года. Голосование на NEWSru.co.il

Редакция сайта NEWSru.co.il проводит голосование по выбору героев и антигероев 2017 года в 15 номинациях. Мы предлагаем нашим читателям высказать свое мнение.
Итоги голосования будут опубликованы 31 декабря.
"Победителями" будут названы кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в своей номинации (если число голосовавших в их поддержку будет большим, чем число голосов "Против всех").
При голосовании в каждой номинации можно проголосовать только за одного кандидата. Выбор ответа "Против всех/Не могу сделать выбор" позволяет перейти к следующей номинации, не отдавая свой голос кому-либо в данной номинации. Но помните, что выбор такого варианта снижает шансы на выявление победителя в номинации.
Список номинантов, приведенный ниже, определялся нашей редакцией с учетом пожеланий читателей. Как правило, речь идет о людях, имена которых звучали в новостях. Мы просим до голосования ознакомиться с этим списком, в котором указаны краткие сведения о номинантах.
Выбор героев и антигероев 2017 года. Принять участие в опросе
При составлении списков кандидатов редакция NEWSru.co.il учитывала, прежде всего, то, насколько заметными и значимыми были деяния той или иной персоны в 2017 году. В ряде номинаций принималась в расчет и частота упоминаемости конкретного кандидата в сообщениях средств массовой информации (в том числе – в сообщениях нашего сайта).
Учитывая пожелания наших читателей, мы впервые отказались от принципа: не включать в число номинантов тех, кто лидировал в той или иной номинации в прошлом году. Однако это исключение касается только одной персоны.
Администрация нашего сайта будет внимательно следить за тем, чтобы при голосовании не было попыток повлиять на результаты недопустимыми методами. В случае если такие попытки будут замечены, результаты голосования по конкретной персоне или по номинации в целом могут быть аннулированы.
Голосование в 2017 году проводится по следующим номинациям:
1) Герой года в мире,
2) Антигерой года в мире,
3) Герой года в Израиле,
4) Антигерой года в Израиле,
5) Человек года. Политика,
6) Человек года. Экономика,
7) Человек года. Армия и службы безопасности,
8) Человек года. Наука, культура, образование,
9) Современные технологии,
10) Лучший проект новых репатриантов 2013-2017 годов, 11) Человек года. Спорт,
12) Событие года в мире,
13) Событие года в Израиле,
14) Потеря года в мире,
15) Потеря года в Израиле.
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(по возможности, перечислены в алфавитном или хронологическом порядке)
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1) ГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ
Милош Земан – президент Чехии, обвинивший "трусливый Евросоюз" в поддержке палестинских террористов
Джимми Моралес – президент Гватемалы, первый глава государства, объявивший о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим
Мухаммад бин Салман – наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии, инициатор реформы в королевстве
Дональд Трамп – президент США, объявивший 6 декабря о признании Иерусалима столицей Израиля
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2) АНТИГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ
Харви Вайнштейн – знаменитый голливудский продюсер, обвиняемый в многочисленных сексуальных преступлениях
Ким Чен Ын – северокорейский лидер, угрожающий развязать ядерную войну
Дмитрий Медведев – глава правительства России, обвиненный в коррупции создателями фильма "Он вам не Димон"
Реджеп Тайип Эрдоган – президент Турции, назвавший Израиль "террористическим государством" и инициировавший признание Иерусалима столицей Палестины
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3) ГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Галь Гадот – израильская актриса, "Чудо-женщина", покорившая Голливуд
Яаков Лицман – ушедший с поста министра здравоохранения в знак протеста против проведения работ в шаббат
Биньямин Нетаниягу – премьер-министр Израиля, рекордное время занимающий этот пост, несмотря на многочисленные расследования против него
Натали Портман – родившаяся в Израиле актриса и режиссер, удостоенная "еврейского Нобеля" – премии "Генезис"
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4) АНТИГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Давид Битан – депутат Кнессета от партии "Ликуд", покинувший пост председателя коалиции на фоне ведущегося против него антикоррупционного расследования
Арье Дери – глава МВД, лидер партии ШАС, остающийся на посту, несмотря на ведущееся против него антикоррупционное расследование
Реувен Ривлин – президент Израиля, подвергшийся нападкам со стороны правого лагеря за отказ амнистировать военнослужащего Эльора Азарию
Эльор Азария – военнослужащий ЦАХАЛа, осужденный за то, что он без приказа командира застрелил раненого террориста в Хевроне
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5) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ПОЛИТИКА
Ави Габай – новый лидер "Аводы", надежда левого лагеря
Яир Лапид – лидер "Еш Атид", считающийся одним из основных конкурентов Нетаниягу в борьбе за пост главы государства
Мири Регев – министр культуры и спорта, запомнившаяся своей бескомпромиссностью и активным неприятием постановок, не соответствующих еврейской традиции
Гидеон Саар – бывший министр просвещения и внутренних дел, объявивший в этом году о возвращении в политику
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6) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ЭКОНОМИКА
Моше Ашер – глава налогового управления, за существенное расширение налоговой базы и рекордный сбор налогов
Моше Кахлон – министр финасов ("Кулану"), объявивший о ряде реформ, в том числе об отмене пошлин на импорт электротоваров, одежды и игрушек
Одед Форер – депутат от НДИ, за содействие реформе по увеличению пособий по старости и противодействие закону о работе магазинов по шаббатам
Зеэв Элькин – министр экологии и по делам Иерусалима ("Ликуд"), за содействие подписанию договора между Россией и Израилем о выплате пенсий
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7) ЧЕЛОВЕК ГОДА. АРМИЯ И СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Яалома Зхут – офицер запаса ВВС ЦАХАЛа, создавшая в Офакиме систему помощи людям после ракетных обстрелов
Михаил Лобовиков – главный архитектор спасательного подразделения Службы тыла, участник миссии в Мексике
Джамаль Хакруш – генерал-майор полиции, глава Управления по делам арабского сектора
Авиталь Цуриэль – первая женщина-офицер в кинологической службе полиции Израиля
Создатели подземного "железного купола" против туннелей террористов
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8) ЧЕЛОВЕК ГОДА. НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ
Хаято Мацумото – японский фотограф, создатель фотофильма "Голубки надежды" о защитницах Израиля
Александр Фанталкин – археолог из Тель-Авивского университета, руководящий раскопками, в ходе которых около Ащдода была найдена уникальная грузинская церковь VI века
Зоя Черкасская-Ннади – художница, известная своими работами, посвященными "большой алие"
Сборные Израиля по математике и физике, успешно выступившие на международных школьных олимпиадах
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9) СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Gett – израильская компания, разработавшая популярное приложение по заказу такси, действующее в Израиле, США, Великобритании и России
Kite Pharma – израильская компания, разработавшая новую технологию лечения рака крови и приобретенная корпорацией Gilead Sciences почти за 12 миллиардов долларов
Mobileye – израильская компания, разработавшая технологии для безопасного вождения автомобилей и для автономных автомобилей, приобретенная корпорацией Intel за 15 миллиардов долларов
StoreDot – израильская компания, разработавшая технологию сверхбыстрой зарядки аккумуляторов, сократив время зарядки с полутора часов до 1-2 минут
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10) ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ НОВЫХ РЕПАТРИАНТОВ 2013-2017 ГОДОВ
Надя Бакурадзе – руководитель кино-проекта "Музеон", знакомящего израильтян с новейшим игровым и документальным кино
Максим Ивницкий – создатель социальной платформы бытового фриланса ChiqChaq.co.il
Регина Иоффе – основательница образовательного центра "Хатуль Мадан"
Елена Орлова и Владимир Белкин – ветераны клуба знатоков "Что? Где? Когда?", открывшие в Израиле детскую "Академию интеллекта"
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11) ЧЕЛОВЕК ГОДА. СПОРТ
Линой Ашрам – медали чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике
Нили Блок – чемпионка мира по муай-тай
Владислав Быканов – бронзовая медаль чемпионата Европы по шорт-треку
Итай Гайер – серебряный призер чемпионата мира по муай-тай
Артем Долгопят – первый в истории израильского спорта серебряный призер чемпионата мира по гимнастике
Таль Фликер – бронзовая медаль чемпионата мира, "золото" этапа Гран-при в Абу-Даби (дзюдо)
Сборная Израиля по бейсболу – сенсационное выступление на The World Baseball Classic
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12) СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ
Бойкот Катара другими арабскими государствами
Попытка объявления независимости Каталонией
Конец эры Роберта Мугабе, диктатора Зимбабве
Попытка объявления независимости Иракским Курдистаном
Обострение противостояния между США и КНДР, угроза ядерной войны
Убийство Али Абдаллы Салеха, в течение нескольких десятилетий занимавшего пост президента Йемена
Признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля
Декларация победы над "Исламским государством" в Сирии и Ираке
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13) СОБЫТИЕ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Принятие закона о дарконах для новых репатриантов
Акции протеста инвалидов, в ходе которых перекрывались автотрассы
США и Израиль объявили о намерении выйти из UNESCO
Еврейский национальный фонд (ККЛ) объявил о замораживании всех проектов
Акции протеста ультраортодоксов против призыва в ЦАХАЛ
Активизация "интифады Эль-Кудса" после заявления Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
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14) ПОТЕРЯ ГОДА В МИРЕ
Алексей Баталов – актер
Леонид Броневой – актер
Анри Волохонский – поэт
Вера Глаголева – актриса
Даниил Гранин – писатель
Евгений Евтушенко – поэт
Михаил Задорнов – сатирик
Андрей Зализняк – лингвист
Вячеслав Иванов – лингвист
Антон Носик – один из основателей Рунета
Арсений Рогинский – председатель общества "Мемориал"
Дмитрий Хворостовский – оперный певец
Хью Хефнер – основатель Playboy
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15. ПОТЕРЯ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Ион Деген – поэт, писатель, легендарный танковый ас
Бруно Ландсберг – бизнесмен, основатель концерна "Сано"
Нехама Лифшиц – исполнительница песен на идиш
Рафаил Нудельман – переводчик, популяризатор научной литературы, публицист и редактор
Леонид Хаит – режиссер, создатель театра "Люди и куклы"
Аарон-Лейб Штайнман – раввин, духовный руководитель литовского направления в ортодоксальном иудаизме
Бени Элон – один из лидеров религиозных сионистов, председатель партии "Моледет"
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Выбор героев и антигероев 2017 года. Принять участие в опросе