Герои и антигерои Израиля 2017 года. Голосование на NEWSru.co.il

Редакция сайта NEWSru.co.il проводит голосование по выбору героев и антигероев 2017 года в 15 номинациях. Мы предлагаем нашим читателям высказать свое мнение.

Итоги голосования будут опубликованы 31 декабря.

"Победителями" будут названы кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в своей номинации (если число голосовавших в их поддержку будет большим, чем число голосов "Против всех").

При голосовании в каждой номинации можно проголосовать только за одного кандидата. Выбор ответа "Против всех/Не могу сделать выбор" позволяет перейти к следующей номинации, не отдавая свой голос кому-либо в данной номинации. Но помните, что выбор такого варианта снижает шансы на выявление победителя в номинации.

Список номинантов, приведенный ниже, определялся нашей редакцией с учетом пожеланий читателей. Как правило, речь идет о людях, имена которых звучали в новостях. Мы просим до голосования ознакомиться с этим списком, в котором указаны краткие сведения о номинантах.

Выбор героев и антигероев 2017 года. Принять участие в опросе

При составлении списков кандидатов редакция NEWSru.co.il учитывала, прежде всего, то, насколько заметными и значимыми были деяния той или иной персоны в 2017 году. В ряде номинаций принималась в расчет и частота упоминаемости конкретного кандидата в сообщениях средств массовой информации (в том числе – в сообщениях нашего сайта).

Учитывая пожелания наших читателей, мы впервые отказались от принципа: не включать в число номинантов тех, кто лидировал в той или иной номинации в прошлом году. Однако это исключение касается только одной персоны.

Администрация нашего сайта будет внимательно следить за тем, чтобы при голосовании не было попыток повлиять на результаты недопустимыми методами. В случае если такие попытки будут замечены, результаты голосования по конкретной персоне или по номинации в целом могут быть аннулированы.

Голосование в 2017 году проводится по следующим номинациям:

1) Герой года в мире,

2) Антигерой года в мире,

3) Герой года в Израиле,

4) Антигерой года в Израиле,

5) Человек года. Политика,

6) Человек года. Экономика,

7) Человек года. Армия и службы безопасности,

8) Человек года. Наука, культура, образование,

9) Современные технологии,

10) Лучший проект новых репатриантов 2013-2017 годов, 11) Человек года. Спорт,

12) Событие года в мире,

13) Событие года в Израиле,

14) Потеря года в мире,

15) Потеря года в Израиле.



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НОМИНАНТЫ

(по возможности, перечислены в алфавитном или хронологическом порядке)

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1) ГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Милош Земан – президент Чехии, обвинивший "трусливый Евросоюз" в поддержке палестинских террористов

Джимми Моралес – президент Гватемалы, первый глава государства, объявивший о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим

Мухаммад бин Салман – наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии, инициатор реформы в королевстве

Дональд Трамп – президент США, объявивший 6 декабря о признании Иерусалима столицей Израиля

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2) АНТИГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Харви Вайнштейн – знаменитый голливудский продюсер, обвиняемый в многочисленных сексуальных преступлениях

Ким Чен Ын – северокорейский лидер, угрожающий развязать ядерную войну

Дмитрий Медведев – глава правительства России, обвиненный в коррупции создателями фильма "Он вам не Димон"

Реджеп Тайип Эрдоган – президент Турции, назвавший Израиль "террористическим государством" и инициировавший признание Иерусалима столицей Палестины

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3) ГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Галь Гадот – израильская актриса, "Чудо-женщина", покорившая Голливуд

Яаков Лицман – ушедший с поста министра здравоохранения в знак протеста против проведения работ в шаббат

Биньямин Нетаниягу – премьер-министр Израиля, рекордное время занимающий этот пост, несмотря на многочисленные расследования против него

Натали Портман – родившаяся в Израиле актриса и режиссер, удостоенная "еврейского Нобеля" – премии "Генезис"

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4) АНТИГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Давид Битан – депутат Кнессета от партии "Ликуд", покинувший пост председателя коалиции на фоне ведущегося против него антикоррупционного расследования

Арье Дери – глава МВД, лидер партии ШАС, остающийся на посту, несмотря на ведущееся против него антикоррупционное расследование

Реувен Ривлин – президент Израиля, подвергшийся нападкам со стороны правого лагеря за отказ амнистировать военнослужащего Эльора Азарию

Эльор Азария – военнослужащий ЦАХАЛа, осужденный за то, что он без приказа командира застрелил раненого террориста в Хевроне

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5) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ПОЛИТИКА

Ави Габай – новый лидер "Аводы", надежда левого лагеря

Яир Лапид – лидер "Еш Атид", считающийся одним из основных конкурентов Нетаниягу в борьбе за пост главы государства

Мири Регев – министр культуры и спорта, запомнившаяся своей бескомпромиссностью и активным неприятием постановок, не соответствующих еврейской традиции

Гидеон Саар – бывший министр просвещения и внутренних дел, объявивший в этом году о возвращении в политику

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6) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ЭКОНОМИКА

Моше Ашер – глава налогового управления, за существенное расширение налоговой базы и рекордный сбор налогов

Моше Кахлон – министр финасов ("Кулану"), объявивший о ряде реформ, в том числе об отмене пошлин на импорт электротоваров, одежды и игрушек

Одед Форер – депутат от НДИ, за содействие реформе по увеличению пособий по старости и противодействие закону о работе магазинов по шаббатам

Зеэв Элькин – министр экологии и по делам Иерусалима ("Ликуд"), за содействие подписанию договора между Россией и Израилем о выплате пенсий

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7) ЧЕЛОВЕК ГОДА. АРМИЯ И СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Яалома Зхут – офицер запаса ВВС ЦАХАЛа, создавшая в Офакиме систему помощи людям после ракетных обстрелов

Михаил Лобовиков – главный архитектор спасательного подразделения Службы тыла, участник миссии в Мексике

Джамаль Хакруш – генерал-майор полиции, глава Управления по делам арабского сектора

Авиталь Цуриэль – первая женщина-офицер в кинологической службе полиции Израиля

Создатели подземного "железного купола" против туннелей террористов

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8) ЧЕЛОВЕК ГОДА. НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ

Хаято Мацумото – японский фотограф, создатель фотофильма "Голубки надежды" о защитницах Израиля

Александр Фанталкин – археолог из Тель-Авивского университета, руководящий раскопками, в ходе которых около Ащдода была найдена уникальная грузинская церковь VI века

Зоя Черкасская-Ннади – художница, известная своими работами, посвященными "большой алие"

Сборные Израиля по математике и физике, успешно выступившие на международных школьных олимпиадах

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9) СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Gett – израильская компания, разработавшая популярное приложение по заказу такси, действующее в Израиле, США, Великобритании и России

Kite Pharma – израильская компания, разработавшая новую технологию лечения рака крови и приобретенная корпорацией Gilead Sciences почти за 12 миллиардов долларов

Mobileye – израильская компания, разработавшая технологии для безопасного вождения автомобилей и для автономных автомобилей, приобретенная корпорацией Intel за 15 миллиардов долларов

StoreDot – израильская компания, разработавшая технологию сверхбыстрой зарядки аккумуляторов, сократив время зарядки с полутора часов до 1-2 минут

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10) ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ НОВЫХ РЕПАТРИАНТОВ 2013-2017 ГОДОВ

Надя Бакурадзе – руководитель кино-проекта "Музеон", знакомящего израильтян с новейшим игровым и документальным кино

Максим Ивницкий – создатель социальной платформы бытового фриланса ChiqChaq.co.il

Регина Иоффе – основательница образовательного центра "Хатуль Мадан"

Елена Орлова и Владимир Белкин – ветераны клуба знатоков "Что? Где? Когда?", открывшие в Израиле детскую "Академию интеллекта"

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11) ЧЕЛОВЕК ГОДА. СПОРТ

Линой Ашрам – медали чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике

Нили Блок – чемпионка мира по муай-тай

Владислав Быканов – бронзовая медаль чемпионата Европы по шорт-треку

Итай Гайер – серебряный призер чемпионата мира по муай-тай

Артем Долгопят – первый в истории израильского спорта серебряный призер чемпионата мира по гимнастике

Таль Фликер – бронзовая медаль чемпионата мира, "золото" этапа Гран-при в Абу-Даби (дзюдо)

Сборная Израиля по бейсболу – сенсационное выступление на The World Baseball Classic

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12) СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ

Бойкот Катара другими арабскими государствами

Попытка объявления независимости Каталонией

Конец эры Роберта Мугабе, диктатора Зимбабве

Попытка объявления независимости Иракским Курдистаном

Обострение противостояния между США и КНДР, угроза ядерной войны

Убийство Али Абдаллы Салеха, в течение нескольких десятилетий занимавшего пост президента Йемена

Признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля

Декларация победы над "Исламским государством" в Сирии и Ираке

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13) СОБЫТИЕ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Принятие закона о дарконах для новых репатриантов

Акции протеста инвалидов, в ходе которых перекрывались автотрассы

США и Израиль объявили о намерении выйти из UNESCO

Еврейский национальный фонд (ККЛ) объявил о замораживании всех проектов

Акции протеста ультраортодоксов против призыва в ЦАХАЛ

Активизация "интифады Эль-Кудса" после заявления Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля

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14) ПОТЕРЯ ГОДА В МИРЕ

Алексей Баталов – актер

Леонид Броневой – актер

Анри Волохонский – поэт

Вера Глаголева – актриса

Даниил Гранин – писатель

Евгений Евтушенко – поэт

Михаил Задорнов – сатирик

Андрей Зализняк – лингвист

Вячеслав Иванов – лингвист

Антон Носик – один из основателей Рунета

Арсений Рогинский – председатель общества "Мемориал"

Дмитрий Хворостовский – оперный певец

Хью Хефнер – основатель Playboy

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15. ПОТЕРЯ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Ион Деген – поэт, писатель, легендарный танковый ас

Бруно Ландсберг – бизнесмен, основатель концерна "Сано"

Нехама Лифшиц – исполнительница песен на идиш

Рафаил Нудельман – переводчик, популяризатор научной литературы, публицист и редактор

Леонид Хаит – режиссер, создатель театра "Люди и куклы"

Аарон-Лейб Штайнман – раввин, духовный руководитель литовского направления в ортодоксальном иудаизме

Бени Элон – один из лидеров религиозных сионистов, председатель партии "Моледет"

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Выбор героев и антигероев 2017 года. Принять участие в опросе