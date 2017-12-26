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В Израиле

Снежное Рождество на Хермоне, но горнолыжный сезон не открыт

время публикации: 25 декабря 2017 г., 17:41 | последнее обновление: 25 декабря 2017 г., 17:51 блог версия для печати фото
Снежное Рождество на Хермоне, но горнолыжный сезон не открыт
Снежное Рождество на Хермоне, но горнолыжный сезон не открыт
Снежное Рождество на Хермоне, но горнолыжный сезон не открыт
ВСЕ ФОТО

В ночь на католическое Рождество, 25 декабря, на горе Хермон, а также в некоторых других районах северной части Голанских высот выпал снег. Время от времени снегопад продолжался и в течение дня.

В понедельник доступ для туристов на территорию курорта Хермон был бесплатным. Но горнолыжный сезон открыт не был, так как утром в верхней части подъемника толщина снежного покрова составляла всего 10 см, а в районе нижнего – 5 см (данные сайта skihermon.co.il).

К настоящему времени толщина снежного покрова увеличилась (уточненные данные измерений пока не публиковались).

Но в течение ближайшей недели дополнительных снегопадов на Хермоне не ожидается. Температура днем может достигать +10 градусов по Цельсию.

Администрация курорта Хермон традиционно уведомляет, что решение об открытии горнолыжного сезона будет приниматься в зависимости от погодных условий.

Первый в этом сезоне снег выпал на вершине Хермона 23 ноября. Но снежный покров тогда продержался недолго. Второй снегопад наблюдался 5-6 декабря, снег растаял в течение нескольких дней.

Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.

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