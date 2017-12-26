Снежное Рождество на Хермоне, но горнолыжный сезон не открыт

В ночь на католическое Рождество, 25 декабря, на горе Хермон, а также в некоторых других районах северной части Голанских высот выпал снег. Время от времени снегопад продолжался и в течение дня.

В понедельник доступ для туристов на территорию курорта Хермон был бесплатным. Но горнолыжный сезон открыт не был, так как утром в верхней части подъемника толщина снежного покрова составляла всего 10 см, а в районе нижнего – 5 см (данные сайта skihermon.co.il).

К настоящему времени толщина снежного покрова увеличилась (уточненные данные измерений пока не публиковались).

Но в течение ближайшей недели дополнительных снегопадов на Хермоне не ожидается. Температура днем может достигать +10 градусов по Цельсию.

Администрация курорта Хермон традиционно уведомляет, что решение об открытии горнолыжного сезона будет приниматься в зависимости от погодных условий.

Первый в этом сезоне снег выпал на вершине Хермона 23 ноября. Но снежный покров тогда продержался недолго. Второй снегопад наблюдался 5-6 декабря, снег растаял в течение нескольких дней.

Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.