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13:23 Нетаниягу отказался переносить голосование по роспуску Кнессета
В Израиле

Нетаниягу отказался переносить голосование по роспуску Кнессета

время публикации: 13:23 | последнее обновление: 14:47 блог версия для печати фото
Нетаниягу отказался переносить голосование по роспуску Кнессета
Нетаниягу отказался переносить голосование по роспуску Кнессета
Нетаниягу отказался переносить голосование по роспуску Кнессета

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не намерен откладывать утверждение законопроекта о роспуске Кнессета на неделю, как того просили некоторые депутаты от коалиции.

Вечером 24 декабря и утром 25 декабря к премьер-министру обращались несколько депутатов от коалиционных партий с просьбой отложить роспуск Кнессета на неделю, чтобы дать возможность завершить процесс утверждения законопроектов, находящихся на повестке дня. Глава правительства отклонил эти просьбы.

Межминистерская комиссия по законодательству утвердила законопроект о роспуске Кнессета, и он будет вынесен на голосование в трех чтениях 26 декабря. Последним днем работы Кнессета 20-го созыва станет среда, 2 января. После этого в Кнессете будет работать лишь Центризбирком.

В окружении премьер-министра уже началась работа по формированию предвыборной стратегии. В настоящий момент неизвестно, кто возглавит штаб правящей партии: кто-либо из министров, как это было в 2009 и 2013 годах, или профессионал в области пиара, как это было в 2015 году.

В случае победы на выборах премьер-министр намерен создать коалицию, основу которой составят партии, входившие в коалицию, завершающую свою работу.

Глава "Кулану" Моше Кахлон уже заявил, что Нетаниягу должен будет покинуть свой пост, если юридический советник правительства Авихай Мандельблит решит предъявить ему обвинения. Сам премьер-министр не намерен даже рассматривать такую возможность до завершения слушаний у юридического советника.

В политической системе полагают, что Мандельблит опубликует свое решение или не позднее конца февраля, или после завершения предвыборной кампании. Публикация итогов расследования непосредственно перед выборами может быть истолкована как вмешательство в демократический процесс, что повлечет за собой резкую критику в адрес Мандельблита.



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